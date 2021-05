Šeško: Pravijo, da imam večjo kakovost kot Haaland

Ob izjemnem razcvetuBenjamina Šeška v dresu Lieferinga v samem zaključku sezone so se hitro zgodile primerjave z norveškim čudežnim dečkom Erlingom Brautom Haalandom. Ne le zaradi podobne višine in hitrosti, pač pa tudi zaradi tega, ker je bil tudi Norvežan član RB Salzburga, tam pa se hitro prebil na radarje večjih klubov. "Drži, (trenerji, op. p.) največ primerjajo med nama to hitrost, pa strele in tako dalje. Na splošno po večini tek, pa hitrost, ampak večina govori, da imam večjo kvaliteto od njega. Bolj pa hitrost, kot kar koli drugega," je pojasnil vsega 17-letni Šeško, ki bo polnoletnost dočakal prav konec maja med reprezentančnimi pripravami. "Vpoklic je bil presenečenje, nikoli si nisem mislil, da bom prišel do te ravni. K sreči mi je uspelo, sem zelo vesel, da sem tu, dal bom svoj maksimum, da pokažem, kaj lahko naredim," je vpoklic v člansko ekipo opisal Šeško. "Na zadnjih sedmih tekmah sem zadel 13 golov. To je kar lepa številka, mislim, da sem imel kar odlično sezono," je svoje predstave skušal orisati 17-letnik. "Ko ti ne gre, moraš imeti glavo gor, garati na polno in nikoli ne obupati. To je največji ključ do vsega tega," je še dodal 194 centimetrov visoki napadalec, ki slovi predvsem po izjemni hitrosti.