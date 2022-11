Na obisku pri Benjaminu Šešku

Prihodnje poletje bo s 24 milijonov evrov vrednim prestopom postal najdražji slovenski nogometaš v zgodovini in je vzhajajoča zvezda ne le slovenskega, temveč tudi evropskega nogometa. Govora je o 19-letnem Benjaminu Šešku, ki ga je Milena Novak z ekipo obiskala v Salzburgu, kjer trenutno še igra v avstrijski ligi, prihodnje leto pa bo postal novi član nemškega Leipziga. Ob strani mu ves čas stoji agent Elvis Bašanović, ki pravi, da njegovega varovanca v življenju čakajo velike stvari.

Pred Benjaminim je velik korak, Leipzig, Bundesliga, kako takšnega fanta pripraviti na to? Da, mislim, prav ste povedali. Gre za izjemno velik korak. Leipzig spada med 15 najboljših klubov v Evropi. Bundesliga je ena najtežjih lig na svetu. Zato smo o tem veliko razmišljali, okrepili smo vrste svoje agencije. Pridružil se nam je nekdanji reprezentant Zlatko Dedić, ki ima bogate izkušnje z igranjem v Bundesligi, v drugi Bundesligi. Pa tudi v reprezentanci, konec koncev je zadel odločilni gol za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Ravno tako je bil napadalec izjemnega karakterja, delaven. Ravno zato bo lahko te izkušnje z igrišča prenesel na Benjamina. Mislim, da mu bo v veliko pomoč. Ga pa seveda pripravljamo na to, da bo to nek višji nivo, da ne bo enostavno, sploh na začetku. Neke korake je že naredil v preteklosti, tako da ima nekaj izkušenj, tako da vsi skupaj pozitivno gledamo naprej.

icon-expand Zlatko Dedić in Benjamin Šeško FOTO: Pro Transfer agency

Povezana sta že dolgo, pa imata mogoče kakšen skupen trenutek, ki ga imata v najlepšem spominu? Bilo je kar nekaj lepih skupnih momentov. Jaz mislim, da je bilo čudovito, ko je zabil prvi gol za reprezentanco, sicer sem to gledal po televiziji. Čudovit moment je bil tudi, ko smo podpisali prvo pogodbo s Salzburgom. Tudi moment, ko sva šla na podpis pogodbe z Leipzigom, takrat so poslali zasebno letalo po naju. V tistem trenutku sva se oba zavedla, da sva v življenju nekaj naredila. Tako on kot igralec kot jaz kot agent. Lep občutek sreče in zadovoljstva, da se je neko trdo delo obrestovalo. Jaz sem bil v tistem trenutku res izjemno ponosen na Benjamina.

Kako pomembno je, da imata tako dober poslovno-prijateljski odnos? Da, glede tega sva res kot najboljša prijatelja. Najbolj všeč mi je, da sva zares pogosto v kontaktih, pomagava eden drugemu. Glede same komunikacije sva torej na zares dobrem nivoju.

icon-expand Benjamin Šeško in Elvis Bašanović FOTO: Luka Kotnik

Za vas so se zanimali največji evropski klubi, kako stresno je bilo to za vas? Kakšno vlogo je imel takrat vaš agent? Glede samega stresa bi lahko rekel, da sem vse skupaj preusmeril na svojega očeta in agenta. Da sem vse klice, sporočila, kar je nepotrebno za mene, predal njima. Da sem se sam lahko skoncentriral na sam nogomet. Na same tekme. Nenazadnje je to neka stvar, ki te lahko odpelje. To sem rešil tako, kot je potrebno. Na življenje v Salzburgu ste se povsem navadili, mogoče pogrešate kaj slovenskega? Da, razlikuje se predvsem jezik. Na začetku sem imel kar nekaj težav, ker mi je bila tuja tudi angleščina. Skozi čas sem se naučil tako angleščino kot tudi nemščino. Kar se tiče hrane, je povsem podobno kot v Sloveniji. Tako da nekih posebnosti ni, najtežje je bilo pač enostavno oditi v drugo državo. Ampak sem se hitro navadil, prilagodil okoliščinam.

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: Luka Kotnik

Benjamin je torej odšel zelo kmalu v tujino, toda glede na to, kako odgovoren je, mu verjetno popolnoma zaupate (agent)? Da, popolnoma mu zaupam. Mislim, da imava takšen odnos, da si vse poveva. Tudi če pride do kakšne stvari, ki ni optimalna, mi jo zaupa in se pogovoriva. Drugače pa smo že zelo zgodaj predvidevali, da se bo zgodil ta odhod v tujino. Tako da je bila prava stvar ta, da je s 15 leti odšel na akademijo v Domžale, kjer je bil sam, brez staršev. Naučil se je živeti sam, bil je stran od doma. To je bil nek vmesni korak, ki ga je pripravil na to, kar ga je čakalo pri 16 letih. Kako se spominjate tistega trenutka, ko je prvič prišel sem v Avstrijo (agent)? Da, bilo je precej čustveno. Spomnim se, da sem ga pripeljal pred akademijo, ko je vstopil ... ne glede na to, da smo vsi verjeli, da je pripravljen na to, je še vedno bil zelo mlad fant in zavedam se, kaj to pomeni v teh letih. Toda verjel sem vanj, da bo to zmogel, zato sem bil pomirjen.

icon-expand Elvis Bašanović FOTO: Luka Kotnik

Kako pa se vi tega spominjate (Šeško)? Da, ta situacija je bila seveda nekaj čisto novega. Drug jezik, spoznavanje novih ljudi, okolja. Akademija je zelo velika. Prisotno je bilo kar nekaj strahu. V prvih dveh mesecih sem po treningu odhitel v svojo sobo, toda sčasoma se je vse spremenilo in sem se prilagodil. Katera Benjaminova osebnostna kvaliteta bo iz njega naredila veliko nogometno zvezdo in kako ga vidite v prihodnosti (agent)? Mislim, da jih je veliko, toda izpostavil bi predvsem dve. Učljivost in delavnost. Sam si želim, da bi postal najboljša verzija samega sebe. Da bi svoj potencial izkoristil do maksimuma. In potem, da bi ga njegov razvoj pripeljal tja, kamor si zasluži. Ste zelo mladi, toda zagotovo imate svoje sanje (Šeško)? Glede tega bi rekel ... želim živeti v sedanjosti, z danes na jutri. Dati maksimalno od sebe vse, kar lahko. Potem pa bomo skozi čas videli, kaj lahko storim.