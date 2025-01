Šeško zatresel mrežo Stuttgarta, nato pa ob koncu prejel rdeči karton

Leipzig je v Stuttgartu prišel do vodstva v 10. minuti, ko je podajo Xavija Simonsa v zadetek pretvoril slovenski napadalec Benjamin Šeško. Po vodstvu bikov so pobudo prevzeli domači, ki so v prvem delu drugega polčasa spisali popoln preobrat. Za to sta poskrbela Jacob Bruun Larsen in Nick Woltemade.