Šeško na radarju Newcastla: Pri Srakah pripravljeni globoko seči v žep

"Newcastle gre na polno ali pa vsaj želi iti na polno za Benjamina Šeška. Newcastle se je lotil dela, kakor razumem so pripravljeni predstaviti ponudbo in projekt omenjenemu igralcu," je dejal priznan italijanski novinar Fabrizio Romano .

Ob reki Tyne se trenutno najbolj posvečajo situaciji okoli Alexandra Isaka , ki naj bi si želel zapustiti Srake in se pridružiti Liverpoolu. Črno-beli se najbrž zavedajo, da Šveda ne bodo uspeli zadržati. Če gre verjeti govoricam, se bo prej omenjeni fokus slej kot prej usmeril v pogovore z biki iz Nemčije.

"Kolikor vem, trenutno ne potekajo nobena pogajanja o pogodbi. Mislim, da bo to morda kasneje. Mislim, da se zaenkrat, glede na situacijo, kakršna je, in stanje prestopnega roka v smislu, da se z našega vidika zelo hitro bliža koncu, še vedno lahko zgodi veliko stvari," je povedal trener Newcastla Eddie Howe .

Kapetan črno-belih Bruno Guimarares pa je poudaril: "To ne vpliva na nas. Osredotočeni smo na to, da bomo dobro opravili priprave, da se bomo pripravili na sezono. Kot smo rekli, pred nami je odlična sezona. Seveda je (Alexander Isak) naš vrhunski igralec."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vsaj za zdaj, kajti v tej prestopni sagi zna zadnja beseda pripasti 22-letniku. "Newcastle si res želi pripeljati Benjamina Šeška. To bo velik posel in ne bo preprosto, ker, kot sem omenjal, obstaja gosposki dogovor med Šeškom in Leipzigom, da lahko zapusti Bike za poseben klub. Kaj pomeni beseda poseben pa odloča Šeško," dodaja Fabrizio Romano.