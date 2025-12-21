Naslovnica
Nogomet

Šeško: Strast, ki jo ljudje gojijo do tega kluba, je neverjetna

Manchester, 21. 12. 2025 06.00 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
N.M.
Benjamin Šeško

Slovenski napadalec Benjamin Šeško se je po poškodbi kolena vrnil v kader Manchester Uniteda. Priložnost je dobil že na tekmi z Bournemouthom, ki se je končala z remijem, pred naslednjim izzivom pa poudarja, da se ekipa kljub številnim odsotnostim pripravlja z vso močjo. Pred nedeljskim gostovanjem pri Aston Villi tako ostaja optimističen ter izpostavlja pomen podpore navijačev in strasti, ki jo gojijo do kluba.

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je spregovoril o vrnitvi na igrišča v dresu Manchester Uniteda po več kot mesecu dni odsotnosti zaradi poškodbe kolena. Po okrevanju je znova na voljo za tekme, priložnost pa je dobil že na razburljivi tekmi proti Bournemouthu, ki se je končala z remijem (4:4). Po vstopu v igro je prispeval podajo za zadetek Matheusa Cunhe, s katerim je United povedel.

Za klubske medije je poudaril, da se po vrnitvi v moštvo počuti odlično. "Res sem vesel, da sem spet z ekipo. Uživam v delu, počutim se zelo dobro in se vsak dan trudim napredovati. Seveda je sanjsko opraviti vsak trening in dosegati zadetke, izjemno je trenirati na tej ravni," je dejal slovenski napadalec.

Manchester United ima sicer pred nedeljskim prvenstvenim obračunom proti Aston Villi precej kadrovskih težav. Zaradi afriškega pokala narodov bosta manjkala Bryan Mbeumo in Amad Diallo, Casemiro bo odsoten zaradi suspenza, medtem ko Matthijs de Ligt in Harry Maguire še vedno okrevata po poškodbah. Kljub temu Šeško poudarja, da so priprave potekale po načrtih. "Ves teden treniramo z vso močjo, da se na razmere odzovemo na pravi način. Poskušali bomo izkoristiti njihove slabosti, biti bolj učinkoviti v napadu in zbrani v obrambi," je dejal. "Ko smo zbrani, nas je zelo težko premagati. To smo že večkrat pokazali in to bo glavni poudarek tudi ta konec tedna, poskušali bomo mrežo ohraniti nedotaknjeno čim dlje."

Šeško se je v četrtek udeležil tudi svojega prvega tradicionalnega prazničnega dogodka Manchester United Disabled Supporters' Association, kjer je na Old Traffordu izpostavil pomen stika z navijači. "Pogovarjali smo se, imeli smo se lepo," je z nasmehom dejal Šeško, ko so ga vprašali, kaj vse je počel na dogodku.

"Lepo je videti navijače in jim dati tisto, kar si želijo. Veseli so, ko vidijo igralce, in v tem resnično uživajo. To je za nas najpomembnejše," je povedal ter dodal, da strast, ki jo navijači gojijo do kluba, igralcem pomeni dodatno motivacijo. "Dihajo z nami, želijo biti na našem mestu in nam pomagati do zmag. To je nekaj izjemnega, to obožujem," je še zaključil.

Kylian Mbappe izenačil rekord Cristiana Ronalda

