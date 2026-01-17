Šeško v pričakovanju mestnega derbija: Tekma bo vrhunska

22. krog angleškega prvenstva za Benjamina Šeška in njegove soigralce prinaša nekaj še zlasti posebnega in zahtevnega: na domačem Old Traffordu bodo gostili mestne tekmece, nogometaše Manchester Cityja.

Slovenski napadalec je že v dneh pred obračunom opažal, da napetost v mestu narašča. Tekmo, od katere imajo v njegovi ekipi visoka pričakovanja, pričakuje z veliko nestrpnostjo. "Iskreno se zelo veselim te tekme, vrhunska bo. Ne samo zame, tudi za ljudi okoli mene je to nekaj zelo velikega," se pomena dvoboja za celoten klub in njegove navijače zaveda Šeško. Posebne tekme in posebni tekmeci pa seveda zahtevajo tudi posebne priprave. "Pripravljamo se maksimalno, da bomo lahko igrali proti zelo težkim nasprotnikom," nam je Slovenec povedal v ekskluzivnem pogovoru.

City je trenutno eno najboljših moštev v angleškem prvenstvu, na lestvici zaseda drugo mesto, za vodilnim Arsenalom pa zaostaja za šest točk. Meščani so se Topničarjem vmes že povsem približali, a so po seriji treh remijev proti Sunderlandu, Chelseaju in Brightonu z njimi spet nekoliko izgubili stik. So pa vmes naravnost blesteli v pokalnih tekmovanjih. V pokalu FA so drugoligašu Exetru nasuli kar deset zadetkov, v angleškem ligaškem tekmovanju pa so z 2:0 izločili Newcastle.

United v angleškem ligaškem tekmovanju ni bil tako uspešen, že v drugem krogu jih je izločil Brighton, nič kaj prepričljivejši pa niso niti v domačem prvenstvu, v katerem niso zmagali že od 26. decembra, ko so premagali Newcastle. V zadnjem mesecu so na šestih tekmah poleg omenjene zmage zbrali še poraz proti Newcastlu in štiri remije, med drugim tudi proti najslabšima ekipama prvenstva in Leedsu Jake Bijola. Na svojem računu imajo 11 točk manj od Cityja, kar jih uvršča na sedmo mesto.

Bo pa derbi prinesel tudi obračun med dvema nekdanjima napadalcema Salzburga. Šeško ni edini, ki se je kalil v tem avstrijskem klubu, svojo nogometno pot je tam začel graditi tudi Cityjev prvi zvezdnik Erling Haaland. Nogometaša, ki sta se, kot pravi Slovenec, iz istega "razvojnega kluba" prebila v "dva izmed najboljših klubov na svetu," bosta nedvomno v središču dogajanja. Statistika Norvežana govori sama zase. Na 29 tekmah vseh tekmovanj je za City zabil 26 golov, skupno pa je, odkar je oblekel dres meščanov, zanje zbral že okroglih 150 zadetkov.

