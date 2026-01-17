Naslovnica
Nogomet

Šeško v pričakovanju mestnega derbija: Tekma bo vrhunska

Manchester, 17. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž. B.B.
Benjamin Šeško

Slovenskega napadalca Benjamina Šeška in njegov Manchester United danes čaka eden najbolj vročih obračunov sezone – mestni derbi proti Manchester Cityju. Pred težko pričakovanim spektaklom je 22-letnik v poglobljenem pogovoru spregovoril o naraščajoči napetosti, pripravah in pomenu tekme. Posebno težo obračunu daje tudi zanimiv dvoboj med nekdanjima nogometašema Salzburga: na nasprotni strani bo stal Erling Haaland, ki je tako kot Šeško pred leti nosil dres avstrijske ekipe.

  Iz 24UR: Na obisku pri Benjaminu Šešku pred mestnim derbijem z Manchester Cityjem
  Iz 24UR: Na obisku pri Benjaminu Šešku
22. krog angleškega prvenstva za Benjamina Šeška in njegove soigralce prinaša nekaj še zlasti posebnega in zahtevnega: na domačem Old Traffordu bodo gostili mestne tekmece, nogometaše Manchester Cityja.

Slovenski napadalec je že v dneh pred obračunom opažal, da napetost v mestu narašča. Tekmo, od katere imajo v njegovi ekipi visoka pričakovanja, pričakuje z veliko nestrpnostjo. "Iskreno se zelo veselim te tekme, vrhunska bo. Ne samo zame, tudi za ljudi okoli mene je to nekaj zelo velikega," se pomena dvoboja za celoten klub in njegove navijače zaveda Šeško.

Posebne tekme in posebni tekmeci pa seveda zahtevajo tudi posebne priprave. "Pripravljamo se maksimalno, da bomo lahko igrali proti zelo težkim nasprotnikom," nam je Slovenec povedal v ekskluzivnem pogovoru.

Statistika Manchester Uniteda in Manchester Cityja
Statistika Manchester Uniteda in Manchester Cityja
FOTO: Sofascore.com

City je trenutno eno najboljših moštev v angleškem prvenstvu, na lestvici zaseda drugo mesto, za vodilnim Arsenalom pa zaostaja za šest točk. Meščani so se Topničarjem vmes že povsem približali, a so po seriji treh remijev proti Sunderlandu, Chelseaju in Brightonu z njimi spet nekoliko izgubili stik.

So pa vmes naravnost blesteli v pokalnih tekmovanjih. V pokalu FA so drugoligašu Exetru nasuli kar deset zadetkov, v angleškem ligaškem tekmovanju pa so z 2:0 izločili Newcastle.

Preberi še Šeškov gol le omilil nov poraz rdečih vragov

United v angleškem ligaškem tekmovanju ni bil tako uspešen, že v drugem krogu jih je izločil Brighton, nič kaj prepričljivejši pa niso niti v domačem prvenstvu, v katerem niso zmagali že od 26. decembra, ko so premagali Newcastle. V zadnjem mesecu so na šestih tekmah poleg omenjene zmage zbrali še poraz proti Newcastlu in štiri remije, med drugim tudi proti najslabšima ekipama prvenstva in Leedsu Jake Bijola.

Na svojem računu imajo 11 točk manj od Cityja, kar jih uvršča na sedmo mesto.

Erling Haaland v dresu Salzburga
Erling Haaland v dresu Salzburga
FOTO: Profimedia

Bo pa derbi prinesel tudi obračun med dvema nekdanjima napadalcema Salzburga. Šeško ni edini, ki se je kalil v tem avstrijskem klubu, svojo nogometno pot je tam začel graditi tudi Cityjev prvi zvezdnik Erling Haaland. Nogometaša, ki sta se, kot pravi Slovenec, iz istega "razvojnega kluba" prebila v "dva izmed najboljših klubov na svetu," bosta nedvomno v središču dogajanja.

Statistika Norvežana govori sama zase. Na 29 tekmah vseh tekmovanj je za City zabil 26 golov, skupno pa je, odkar je oblekel dres meščanov, zanje zbral že okroglih 150 zadetkov.

Statistika Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda.
Statistika Benjamina Šeška v dresu Manchester Uniteda.
FOTO: Sofascore.com

Na zadnjih tekmah pa se je strelsko začel prebujati tudi Šeško. Na zadnjih dveh tekmah Uniteda proti Burnleyju in Brightonu je mrežo skupaj zatresel trikrat in svoj strelski izkupiček v dresu Uniteda povišal na pet.

City in United sta se sicer v letošnji sezoni že srečala, v 4. krogu angleškega prvenstva je manchestrski derbi pripadel varovancem Pepa Guardiole. Sinjemodri so prepričljivo slavili s 3:0, med strelce sta se vpisala Phil Foden in Haaland, ki je prispeval dva zadetka.

Razpoloženi Dembele PSG vsaj začasno popeljal na vrh

