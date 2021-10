Šeškov agent: Benjamin je šele na začetku

Benjamin Šeško je letos naredil ogromen korak v svoji karieri. Pri zgolj 18 letih je redni član prve postave Salzburga, na 17 tekmah letošnje sezone pa je dosegel že devet zadetkov. V pogovoru s 24ur.com je njegov agent Elvis Bašanović spregovoril o preteklosti in prihodnosti enega največjih talentov v svetovnem nogometu.

Ena izmed pomembnejših nalog nogometnega agenta čaka pred podpisom pogodbe o sodelovanju z igralcem. Dejstvo je, da velika večina najbolj nadarjenih najstnikov v svetu nogometa na koncu svoje kariere ne doseže svojega potenciala. Zato je ključno pravočasno prepoznavanje nadarjenih mladih igralcev, ki lahko skupaj z agentom napredujejo v zdravem okolju. Elvis Bašanović se med drugim zanaša na skavte, s katerimi sodeluje. Na pobudo enega od njih, nekdanjega nogometaša Milidraga Marića, si je ogledal tekmo, na kateri je nastopil nadarjen mladenič iz Radeč.

icon-expand Benjamin Šeško je leta 2019 prestopil iz NK Domžal v Salzburg. FOTO: Pro Transfer agency

Sprva ni igral dobro Na tej tekmi po besedah njegovega sedanjega agenta Benjamin Šeško ni odigral dobro: "... vendar smo videli, da je vredno priti ponovno. Na naslednji tekmi je Benjamin v nekem trenutku sprejel žogo ob robu igrišča, pospešil z vsemi svojimi takratnimi 185 centimetri (danes 194 centimetrov op., a.), žogo zahakljal za svojim hrbtom in obrambnega igralca vrgel ven. V tej akciji je pokazal mehkobo, koordinacijo in tehnično znanje, s podajo malo pozneje pa tudi razumevanje nogometa." Opisane vrline se po navadi ne povezujejo z visokimi igralci.

Bašanović je zelo hitro spoznal, da Šeško ni povprečen igralec: "Ko sem videl Benjamina, sem poklical skavta iz drugega igrišča in mu rekel, to je to. Moramo ga imeti! On je poseben. Izjemno sem hvaležen svojemu skavtu, ki me je nanj opozoril." Ključna vloga staršev Hitro je sledil pogovor z očetom Benjamina Šeška: "Zanimivo je, da smo bili celo prvi, ki so se pogovarjali z njim in on nam je dal besedo, da bo z nami sodeloval. Tukaj moram poudariti poštenost Benjaminovega očeta. Jaz sem bil potem zaradi zdravstvenih težav v družini nekaj mesecev odsoten. Za nami so ga s časom začeli klicati mnogi agenti in on je kljub njihovemu pritisku držal besedo. Pozneje smo tudi sklenili pogodbo o sodelovanju."

icon-expand Po mnenju Elvisa Bašanovića sta ključno vlogo v uspehu Benjamina Šeška odigrala njegova starša (levo). FOTO: Pro Transfer agency

Tudi najboljši športniki in športnice na svetu so sinovi in hčerke. Tisti srečni so v mlajših letih uživali v podpori vestnih staršev, ki so zanje postavili trdne temelje na katerih so pozneje zgradili bleščeče kariere. Po mnenju Bašanovića sta Šeškova mama in oče popoln primer staršev vrhunskega športnika: "So zelo realni, v ospredje vedno postavijo njegov napredek in mu ne dovolijo, da ob napakah prelaga odgovornost na drugega. Če oni sprejmejo kritiko in znajo podrediti svoj ego za to, da postavijo v ospredje razvoj svojega otroka, je to zanj velika stvar."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'Ko mu je težko, pokliče mene' Kljub odličnemu odnosu s starši Šeška se koprski agent zaveda, da se uspešen odnos z mladim igralcem ne more zgraditi v kratkem času: "Sprva sem komuniciral predvsem s starši. Dokler je igralec še zelo mlad, ga ne smeš preveč obremenjevati. On mora živeti tudi normalno življenje najstnika. Obenem je pa treba vedeti, kdaj mu postaviti meje in mu nastaviti ogledalo." Z leti in obetavnimi nastopi v mlajših selekcijah NK Krško si je Šeško ob pomoči svojega agenta priigral prestop v mlajše selekcije Domžal. Tam je njun odnos še bolj napredoval: "Nekateri, ki imajo agente so presenečeni, ko slišijo, da analiziramo tekme in se pogovarjamo o vseh njegovih težavah. Ko mu je težko pokliče mene, ne svojih prijateljev. Tak odnos poskušam vzpostaviti z vsemi igralci. Nekateri se odprejo, drugim pa je težje pristopiti in mi ne uspeva vedno." Že leto pozneje je Bašanović po številnih odličnih predstavah v mlajših selekcijah Domžal stopil v stik s Salzburgom in mnogimi drugimi evropskimi klubi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'V mislih smo imeli štiri evropske klube' Seveda pa Avstrijci niso bili edini, ki so izrazili zanimanje za podpis nadarjenega napadalca: "V mislih smo imeli štiri evropske klube, za katere sem menil, da delajo najboljše z mladimi igralci, med njimi je bil tudi Salzburg. Čakali smo na ponudbo enega od teh štirih klubov. Bilo je zelo težko, ker so potem prišli tudi veliki klubi iz Anglije, Italije in Nemčije. Morali smo zavrniti ponudbe, še preden smo imeli ponudbo, kaj šele zaključeno sodelovanje s Salzburgom." je napete trenutke pred prestopom v Salzburg opisal Šeškov agent. Veliki prestopi in uspešni nastopi številnih igralcev se mnogokrat zdijo samoumevni. A vsak igralec bi vsaj enkrat v svoji karieri lahko sprejel napačno odločitev. Bašanović se zaveda, kako pomembno vlogo pri prestopu v Salzburg je odigrala potrpežljivost: "Zdaj ta odločitev deluje pametna in enostavna, ampak reči ne milijonskim prestopom v evropske velikane, ko v rokah še nismo imeli ponudb enega od teh štirih klubov, je velika stvar. Čutili smo velik pritisk in tveganje, vendar se je na koncu dobro izšlo."

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: AP

‘90 % sogovornikov na vrhunski ravni se mi je smejalo v obraz’ "Pred prestopom v Salzburg so prejemali nemoralne ponudbe, ki jih prejemajo tudi zdaj. Res stojijo za svojimi besedami in znajo ceniti naše delo," je pristop Šeškovih staršev opisal Bašanović. Nato pa je spregovoril o svojem pristopu pri pogajanjih: "Ko sem pred tremi leti pri njegovih 15 letih hodil po sestankih in govoril, da je vreden nekaj milijonov, se mi je 90 % sogovornikov na vrhunski ravni smejalo v obraz. Niti skrivali niso tega, da jim je to smešno."

Hitro so sledile primerjave s Haalandom Šeško je v salzburški klub prestopil ravno v času, ko se je drugi nadarjeni napadalec pripravljal na svoj prvi nastop v prestižni Ligi prvakov. Erling Braut Haaland je tisto sezono na šestih tekmah skupinskega dela najprestižnejšega klubskega tekmovanja dosegel kar osem zadetkov. Po odhodu Norvežana v Borussijo iz Dortmunda so mnogi njegovega naravnega naslednika videli v takrat 16-letnem visokoraslem Ratečanu. Bašanoviću take primerjave vsaj za zdaj niso všeč: "Jaz res zelo verjamem vanj, ampak ga zelo nerad primerjam z drugimi. Ko te nekdo začne primerjati z nekom, ki je zelo uspešen, se lahko hitro v podzavest prikrade občutek zadovoljstva in miru. Zato jaz rad poudarim, da je Benjamin šele na začetku. Zakaj? Ker v trenutku, ko se zadovoljiš, ne samo, da se ustaviš, ampak pravzaprav začneš nazadovati."

icon-link Statistika Benjamina Šeška v letošnji avstrijski Bundesligi FOTO: Sofascore.com

‘Prišel je v zelo nevaren svet’ Šeško je v lanski sezoni na posoji pri Lieferingu v drugi avstrijski ligi dosegel 21 zadetkov in sedem podaj. Vse to pred svojim 18. rojstnim dnem. Bašanović se dobro zaveda, da na mladega Slovenca že zdaj preti veliko nevarnosti: "Ko si tako mlad in začneš služiti tako visoke prihodke, postaneš prepoznaven. V očeh marsikoga si mala zvezdica in zelo težko je ostati zbran ter lačen."

icon-link Statistika Benjamina Šeška v lanski sezoni pri Lieferingu