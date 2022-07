Šeškov agent: Odločitev bi lahko bila sprejeta kmalu

Bašanović sicer o klubih ni želel govoriti, je pa potrdil, da za 19-letnika iz Radeč vlada izjemen interes največjih evropskih klubov. "Odločitev o nadaljevanju kariere bi lahko bila sprejeta kmalu. Bodite prepričani, da bo sprejeta s trezno glavo in na podlagi tehtne analize, kaj je najboljše za njegov razvoj," je dodal.

Kaj je res in kaj ni, smo vprašali njegovega zastopnika Elvisa Bašanovića , ki ima te dni polne roke dela. Pred časom je bil v Newcastlu, kar je podžgalo govorice, da se za Šeška zanimajo tudi nesramno bogate srake.

Pred dnevi je preverjeni novinar Fabrizio Romano poročal, da so se za Benjamina Šeška močno ogreli pri Manchester Unitedu. Sledil je prijateljski obračun RB Salzburga in Liverpoola, na katerem se je slovenski čudežni deček podpisal pod edini zadetek na tekmi, nase pa opozoril še z nekaterimi odličnimi potezami. Zanimanje zanj se je odtlej samo še povečalo.

195 centimetrov visoki napadalec je trenutno ocenjen na deset milijonov evrov, a jasno kot beli dan je, da bodo v Mozartovem mestu zanj zahtevali še vsaj nekajkrat več. Angleški mediji so pred dnevi poročali, da si biki za Šeška želijo celo 55 milijonov evrov. Poleg Uniteda in Newcastla naj bi se zanj zanimala tudi nemška velikana Borussia Dortmund in Bayern München.

Odprta bi lahko bila tudi možnost, da bi Šeško iz RB Salzburga prestopil v RB Leipzig, še en klub pod okriljem avstrijskega velikana energijskih pijač. Ker gre za dva "bratska" kluba, bi bila odškodnina najverjetneje nižja, tako pa bi biki zmanjšali delež, ki ob prestopu pripada Šeškovemu nekdanjemu klubu Domžalam.