Šeškov gol premalo za razigrani Bayern, ki je odpihnil Leipzig

V derbiju zadnjega kroga leta 2024 sta se pomerila vodilna in četrouvrščena ekipa, ki ju je pred začetkom ločilo šest točk. Uvod na Allianz Areni je bil silovit, saj je Jamal Musiala domače povedel v vodstvo že po manj kot pol minute igre, ko je žogo spretno pospravil za hrbet Petra Gulacsyja po podaji Michaela Oliseja. A tudi odgovor Leipziga je bil bliskovit, že v drugi minuti sta pobegnila Lois Openda in Benjamin Šeško, prvi je lepo zaposlil Slovenca, Šeško pa je za šesti ligaški gol odlično meril mimo vratarja Daniela Peretzđa.

To je bil najhitrejši začetek tekem v zgodovini bundeslige; kot so zapisali na spletni strani nemške lige, se še nikoli doslej ni zgodilo, da bi obe ekipi zadeli že do druge minute.

Nadaljevanje je bilo potem še bogato z zadetki, a so bili precej bolj zadovoljni domači. Pri Bayernu je bil spet v postavi tudi Harry Kane, ki je okreval po poškodbi, zadela pa sta Konrad Laimer v 25. minuti z natančnim strelom pod prečko in Joshua Kimmich v 36. z močnim strelom s 25 metrov.

Drugi polčas je bil sprva bolj umirjen, Bavarci so brez težav vzdrževali prednost. V 74. minuti se je slovenski delež na zelenici v Münchnu zamenjal, Šeško je odšel iz igre, Kevin Kampl pa vstopil. A niti on ni mogel pomagati svoji ekipi, Bayern pa je premoč potrdil še z dvema goloma v 75. in 78. minuti; najprej je iz bližine zadel Leroy Sane, potem pa z glavo še Alphonso Davies.

Prvak Leverkusen, ki zdaj s temo manj na drugem mestu zaostaja sedem točk (36-29), bo v soboto gostil peti Freiburg (24). Tretji Eintracht Frankfurt, ki ima s tekmo manj enako število točk kot Leipzig (27), pa bo gostil Mainz, slednji je v prejšnjem krogu zadal prvi ligaški poraz Bayernu.