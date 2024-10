Šeškov Leipzig do gladke zmage in treh točk ostaja neporažen

Šeško je začel današnjo tekmo in igral do 73. minute, medtem ko je Kampl v igro vstopil v 56. minuti. Za rdeče bike iz Leipziga sta zadela Xavi Simons (20.) in Willi Orban (37.). Leipzig je na dosedanjih sedmih tekmah nanizal pet zmag in dva remija ter je pri 17 točkah na vrhu prvenstvene lestvice. Drugi je s 15 točkami po novem Freiburg, ki je danes s 3:1 premagal Augsburg. Za domačo zasedbo so v prvem polčasu zadeli Vincenzo Grifo, Philipp Lienhart in Christian Günter.