Leipzig Šeška in Kampla se je poslovil od Lige prvakov

Zasedba s severa Nemčije, ki se ji je David Zec pridružil v zimskem prestopnem roku in je vse odtlej pomemben člen obrambe, se tako po eni sezoni poslavlja od najvišje ravni. Še zadnje teoretične možnosti so nogometaši Kiela zapravili s porazom proti Freiburgu, za katerega je zmagoviti gol za preobrat po zaostanku iz prvega dela dosegel Lucas Höler .

Ker je na tekmi v Berlinu Heidenheim visoko s 3:0 premagal Union, ima zdaj 29 točk, Kiel je ostal pri 25 in v zadnjem krogu tako tekmecev na 16. mestu ne more več ujeti. V Nemčiji zadnji moštvi izpadeta neposredno (to sta zdaj že zanesljivo zadnji Bochum in predzadnji Kiel), 16. pa se v kvalifikacijah bori za obstanek s tretjim drugoligašem.

Heidenheim ima zdaj teoretično celo možnost, da se reši pred izpadom, saj ima le dve točki manj od St. Paulija, ki ga tekma tega kroga še čaka, tekmec pa je tretji Eintracht.