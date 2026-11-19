Mauricio Pochettino in Jason Wilcox FOTO: Manchester United FC

Mauricio Pochettino je v karieri vodil številne velikane. Ime si je naredil v Southamptnu, pri Tottenhamu skoval ekipo, ki je veljala za eno najboljših v Evropi, po tem pa je deloval še pri PSG-ju in Chelseaju. Argentinec se je uveljavil kot trener, ki da največ poudarka na delo z mladimi, kar je dokazal predvsem v svojem delovanju v Severnem Londonu. Prav zaradi tega so njegov prihod pozdravili navijači rdečih vragov, ki vse od odhoda kultnega Sira Alexa Fergusona obupano pogrešajo kulturo in identiteto, ki je United nekoč delala morda celo največji klub na svetu. Svoje odgovornosti, a obenem privilegija se zaveda tudi Pochettino: "Pokam od energije. Biti trener Manchester Uniteda je velika čast. Zdaj ni časa za počitek, o spanju sploh ne razmišljam. Ko se pojavi takšna priložnost, jo zgrabiš z obema rokama. Zavedam se svoje odgovornosti, a prav ta mi daje največ zagona," je v svojem prvem intervjuju za rdeče vrage povedal Argentinec.

Benjamin Šeško FOTO: AP

"Napačno je gledati samo trenutno situacijo, v kateri smo se znašli. Zavedati se moramo potenciala tega kluba, ki je ogromen. Okoliščine seveda niso bleščeče, a nam ne smejo dajati dodatnega pritiska. Želim, da se počutimo svobodne," prav to je večkrat poudaril Pochettino, ki hoče, da igralci znova zaigrajo z nasmeškom na obrazu. Med njimi je seveda tudi Benjamin Šeško, ki še čaka na povratek po vnovični poškodbi golenice. "Igralci morajo izkazati svoj talent. Ustvariti moramo okolje, v katerem jim bo to lahko uspevalo. To je naša prioriteta in nekaj, na kar se bomo osredotočili. Poskušal bom minimalizirati pritisk, ki ga čutijo. Najboljši kader je tisti, s katerim delamo. Moramo spoštovati in ceniti nogometaše, ki jih imamo. Dati jim moramo orodja, s katerimi bodo znova zablesteli. Nikogar od njih ne bom krivil za rezultate," je bil jasen Argentinec, ki več kot očitno stavi na pozitivno stanje duha v slačilnici.

Sir Alex Ferguson in Mauricio Pochettino FOTO: Manchester United FC

Lahko Argentinec vsaj delno nadomesti škotsko eminenco?

Vse od leta 2013, ko je Manchester zapustil sloviti Ferguson, ki ga navijači častijo še dandanes in čigar odsotnost je še vedno čutiti na teatru sanj, navijači čakajo na trenerja, ki bi uspel vsaj delno zapolniti ogromno vrzel, ki jo je pustil Škot. Pochettino se zaveda, da se je usedel na izredno vroč stolček, obenem pa je popihal na dušo legendarnega trenerja. "Zame je najboljši trener vseh časov. Od nekdaj sem ga cenil in občudoval. Leta 2013, ko sem s Southamptnom gostoval na Old Traffordu, sem ga imel čast spoznati, s čimer sem izpolnil svoje sanje." Delil pa je tudi zanimivo anekdoto, ki ga je prvič spoznala z rdečimi vragi.

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