Šeškov skok, ki so ga doslej presegli le štirje

Obenem si Šeško z vezistoma Nicolasom Seiwaldom (21 let, Avstrija) in Luko Sučićem (20 let, Hrvaška) deli naziv nogometaša z najvišjo tržno vrednostjo v trenutnem delodajalcu Red Bullu iz Salzburga, pri katerem bo ostal le do konca te sezone. Kariero bo nadaljeval pri bratskem klubu rdečih bikov v Leipzigu, kjer je največ – na 80 milijonov – ocenjen Francoz Christopher Nkunku . Šeško bi si pri RB Leipzigu na lestvici najvrednejših posameznikov trenutno delil 11. mesto z levim bočnim branilec Davidom Raumom .

Napadalec iz Radeč je tako drugi najbolje ocenjeni posameznik v zdajšnji slovenski reprezentanci, le Jan Oblak je vreden več, in sicer 45 milijonov evrov. Na večni lestvici slovenskih nogometašev pa je Benjamin Šeško na petem mestu. Tudi v tej kategoriji ima primat čuvaj mreže madridskega Atletica, ki je bil poleti 2019 vreden celo okroglih 100 milijonov evrov. Na drugem mestu je Interjev kapetan Samir Handanović , čigar vrednost je junija 2013 znašala 24 milijonov. Tretje mesto si delita Josip Iličić in Kevin Kampl , oba sta bila največ ocenjena na 22 milijonov.

Kakšno je stanje v slovenski izbrani vrsti?

Oblaku in Šešku na tretjem mestu sledi Miha Zajc, ki je po oceni Transfermarkta vreden šest milijonov evrov. Člana grškega Panathinaikosa Andraž Šporar in Benjamin Verbič sta ocenjena na 4,5 milijona, z milijonom manj pa sta ovrednotena Jon Gorenc Stanković, ki brani barve graškega Sturma, in Jaka Bijol, ki je minuli vikend sodeloval pri zmagi svojega Udineseja nad Interjem. Videmčani pa so na prvi reprezentančni premor odšli celo kot tretje moštvo italijanske Serie A.

Od slovenskih reprezentantov je trenutno 18 vrednih vsaj milijon evrov. Žalosti pa dejstvo, da si le eden izmed njih kruh služi v domačem prvenstvu, in sicer je to Olimpijin kapetan Timi Max Elšnik. 24-letni vezist je tretji najbolje ocenjen posameznik prve lige, več sta vredna Hrvata Ivan Šaranić (Bravo) in Marko Tolić (Maribor), oba milijon in pol.