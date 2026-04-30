Šeškov soigralec podaljšal pogodbo z rdečimi vragi

21-letni Kobbie Mainoo je bil pred prihodom na klop Michaela Carricka na stranskem tiru pod vodstvom Rubena Amorima. V drugi polovici sezone pa je znova dobil ključno vlogo na sredini igrišča in si z dobrimi nastopi prislužil novo pogodbo. Po pisanju angleških medijev bo zaslužil okoli 150.000 evrov na teden, na Old Traffordu pa bo predvidoma ostal vsaj do konca sezone 2030/31.

Mainoo se je Unitedovi akademiji pridružil leta 2014, v članski ekipi pa je doslej zbral 98 nastopov in dosegel sedem golov. Reprezentanco Anglije je zastopal 12-krat, med drugim tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Manchester United trenutno na lestvici angleškega prvenstva zaseda tretje mesto z 61 točkami in potrebuje le še dve točki, da si matematično zagotovi nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni.

V nedeljo ga na Old Traffordu čaka derbi proti Liverpoolu, ki ima tri točke manj in je četrti.