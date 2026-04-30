Nogomet

Šeškov soigralec podaljšal pogodbo z rdečimi vragi

Manchester, 30. 04. 2026 15.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Kobe Mainoo

Angleški nogometaš Kobbie Mainoo je podaljšal pogodbo z Manchester Unitedom, je klub, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, zapisal na spletni strani.

21-letni Kobbie Mainoo je bil pred prihodom na klop Michaela Carricka na stranskem tiru pod vodstvom Rubena Amorima. V drugi polovici sezone pa je znova dobil ključno vlogo na sredini igrišča in si z dobrimi nastopi prislužil novo pogodbo. Po pisanju angleških medijev bo zaslužil okoli 150.000 evrov na teden, na Old Traffordu pa bo predvidoma ostal vsaj do konca sezone 2030/31.

Mainoo se je Unitedovi akademiji pridružil leta 2014, v članski ekipi pa je doslej zbral 98 nastopov in dosegel sedem golov. Reprezentanco Anglije je zastopal 12-krat, med drugim tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Manchester United trenutno na lestvici angleškega prvenstva zaseda tretje mesto z 61 točkami in potrebuje le še dve točki, da si matematično zagotovi nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni.

V nedeljo ga na Old Traffordu čaka derbi proti Liverpoolu, ki ima tri točke manj in je četrti.

kobe mainoo manchester united podaljšanje pogodbe 2031

