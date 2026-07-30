Šeškov soigralec se na novo sezono pripravlja kar v Modrićevem dresu

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Bruno Fernandes je na družbenih omrežjih objavil fotografije s treninga, na katerih nosi dres hrvaške reprezentance in Luke Modrića. Portugalski vezist se na novo sezono pripravlja v dresu, ki ga je prejel na svetovnem prvenstvu leta 2026.

Na objavljenih fotografijah je mogoče videti Fernandesa v modrem gostujočem dresu hrvaške reprezentance za SP 2026 z napisom "MODRIĆ 10" na hrbtu. V njem opravlja vaje agilnosti na koordinacijski lestvi in pilí formo pred začetkom nove sezone.

Bruno Fernandes in Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

Do dragocenega dresa je prišel po tekmi osmine finala svetovnega prvenstva med Portugalsko in Hrvaško, ki jo je Portugalska dobila z 2:1. Po dvoboju sta si Fernandes in Modrić v znak medsebojnega spoštovanja izmenjala dresa.

Poklon enemu največjih

Fernandes je Modrićev dres očitno skrbno shranil, zdaj pa ga uporablja tudi na individualnih treningih. Mnogi so njegovo potezo razumeli kot izraz spoštovanja med dvema vrhunskima vezistoma in pomembnima članoma svojih reprezentanc.

Čeprav je Fernandes znan po svojem profesionalnem pristopu, je nošenje dresa druge reprezentance na treningu precej nenavadno. Prav zato je njegova objava med navijači hitro postala simpatična zgodba in sprožila številne pozitivne odzive.

Priprave na novo sezono

Manchester United medtem nadaljuje priprave na novo sezono pod vodstvom Michaela Carricka, Fernandes pa je že pokazal, da tudi v poletnem obdobju ne popušča pri treningih. Njegove fotografije z Modrićevim dresom so še en dokaz, kako veliko spoštovanje vlada med nekaterimi največjimi nogometnimi zvezdniki današnjega časa.