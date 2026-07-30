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Nogomet

Šeškov soigralec se na novo sezono pripravlja kar v Modrićevem dresu

Lizbona, 30. 07. 2026 07.59 pred 49 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Bruno Fernandes in Benjamin Šeško

Kapetan Manchester Uniteda Bruno Fernandes se na novo sezono pripravlja v posebnem dresu. Portugalski zvezdnik je na treningu nosil dres hrvaške reprezentance z imenom Luke Modrića, fotografije pa so hitro pritegnile pozornost nogometnih navdušencev.

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Bruno Fernandes je na družbenih omrežjih objavil fotografije s treninga, na katerih nosi dres hrvaške reprezentance in Luke Modrića. Portugalski vezist se na novo sezono pripravlja v dresu, ki ga je prejel na svetovnem prvenstvu leta 2026.

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Na objavljenih fotografijah je mogoče videti Fernandesa v modrem gostujočem dresu hrvaške reprezentance za SP 2026 z napisom "MODRIĆ 10" na hrbtu. V njem opravlja vaje agilnosti na koordinacijski lestvi in pilí formo pred začetkom nove sezone.

Bruno Fernandes in Cristiano Ronaldo
Bruno Fernandes in Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Do dragocenega dresa je prišel po tekmi osmine finala svetovnega prvenstva med Portugalsko in Hrvaško, ki jo je Portugalska dobila z 2:1. Po dvoboju sta si Fernandes in Modrić v znak medsebojnega spoštovanja izmenjala dresa.

Poklon enemu največjih

Fernandes je Modrićev dres očitno skrbno shranil, zdaj pa ga uporablja tudi na individualnih treningih. Mnogi so njegovo potezo razumeli kot izraz spoštovanja med dvema vrhunskima vezistoma in pomembnima članoma svojih reprezentanc.

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Čeprav je Fernandes znan po svojem profesionalnem pristopu, je nošenje dresa druge reprezentance na treningu precej nenavadno. Prav zato je njegova objava med navijači hitro postala simpatična zgodba in sprožila številne pozitivne odzive.

Priprave na novo sezono

Manchester United medtem nadaljuje priprave na novo sezono pod vodstvom Michaela Carricka, Fernandes pa je že pokazal, da tudi v poletnem obdobju ne popušča pri treningih. Njegove fotografije z Modrićevim dresom so še en dokaz, kako veliko spoštovanje vlada med nekaterimi največjimi nogometnimi zvezdniki današnjega časa.

Razlagalnik

Luka Modrić je hrvaški nogometaš, ki je svetovno slavo dosegel predvsem kot dolgoletni član španskega kluba Real Madrid. Znan je po svoji izjemni viziji igre, natančnih podajah in sposobnosti nadzorovanja tempa tekme iz sredine igrišča. Leta 2018 je prejel prestižno nagrado Zlata žoga (Ballon d'Or), s čimer je postal prvi igralec po dolgem času, ki je prekinil prevlado Lionela Messija in Cristiana Ronalda pri osvajanju te lovorike. S hrvaško reprezentanco je dosegel vrhunske rezultate, vključno z uvrstitvijo v finale svetovnega prvenstva leta 2018.

Izmenjava dresov po koncu nogometne tekme je dolgoletna tradicija, ki simbolizira medsebojno spoštovanje, športni duh in prijateljstvo med igralci, ne glede na izid srečanja. Čeprav se igralci med tekmo borijo za zmago svojih ekip, izmenjava dresov služi kot znak priznanja za nasprotnikovo kakovost in trud. Pogosto si dres izmenjata igralca, ki se medsebojno občudujeta ali igrata na podobnih položajih, s čimer dres postane dragocen spominek, ki ga nogometaši pogosto hranijo v svojih zasebnih zbirkah.

Michael Carrick je nekdanji angleški nogometaš, ki je večino svoje profesionalne kariere preživel kot vezist pri Manchester Unitedu. Po koncu igralske kariere se je posvetil trenerskemu poklicu. V klubu je sprva deloval kot pomočnik trenerja, krajši čas pa je opravljal tudi vlogo začasnega glavnega trenerja. Znan je bil po svojem inteligentnem branju igre in mirnosti na igrišču, te lastnosti pa poskuša prenesti tudi na svoje varovance v vlogi stratega.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI2

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RUBEŽ
30. 07. 2026 08.46
Če nekaj shraniš in spoštujes, potem tega ne nosiš na trening. Kar nekaj. Je pač vzel kot ostale drese.
Odgovori
0 0
124091204
30. 07. 2026 08.54
Nogometni dres je oblekel za nogometni trening, kako si drzne
Odgovori
0 0
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