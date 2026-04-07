Šeškov soigralec sprejel nižjo plačo in podaljšal pogodbo z Unitedom

Triintridesetletni angleški centralni branilec je bil v zadnjih mesecih svoje trenutne pogodbe z angleškim premierligašem. Harry Maguire, ki se je leta 2019 pridružil Unitedu iz Leicestra za 80 milijonov funtov (91 milijonov evrov), se je dogovoril za nove pogoje, ki vključujejo možnost podaljšanja za nadaljnje leto. Maguire je doslej za United odigral 266 tekem.
Zaradi svoje trenutne forme je Maguire prejšnji mesec znova dobil poziv v angleško reprezentanco, za katero je nato nastopil prvič po 18 mesecih. Do konca sezone se bo potegoval za mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.
