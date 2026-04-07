Nogomet

Šeškov soigralec sprejel nižjo plačo in podaljšal pogodbo z Unitedom

Manchester, 07. 04. 2026 14.52 pred 21 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Harry Maguire

Branilec Manchester Uniteda Harry Maguire bo po podpisu nove enoletne pogodbe ostal na Old Traffordu vsaj do konca sezone 2026/27, so potrdili v klubu z Old Trafforda. V Unitedu igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

Triintridesetletni angleški centralni branilec je bil v zadnjih mesecih svoje trenutne pogodbe z angleškim premierligašem. Harry Maguire, ki se je leta 2019 pridružil Unitedu iz Leicestra za 80 milijonov funtov (91 milijonov evrov), se je dogovoril za nove pogoje, ki vključujejo možnost podaljšanja za nadaljnje leto. Maguire je doslej za United odigral 266 tekem.

FOTO: Profimedia

Zaradi svoje trenutne forme je Maguire prejšnji mesec znova dobil poziv v angleško reprezentanco, za katero je nato nastopil prvič po 18 mesecih. Do konca sezone se bo potegoval za mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki.

Harry Maguire benjamin šeško manchester united
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FreedomMan
07. 04. 2026 16.40
Da pa angleži nimajo boljšega igralca za to pozicijo je res tragedija.
bibaleze
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
