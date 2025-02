Šeškov tabor sporočil, da ne namerava nastopiti na U21 evropskem prvenstvu

"Benjamin se vedno z veseljem odzove povabilu in igranju za reprezentanco in verjamem, da se zdi selektorju U21 dobra ideja, da bi Šeško zaigral za mlado reprezentanco na Euru, ko pa pogledamo racionalno, hitro vidimo, da to ni mogoče. Benjamin je prejšnje poletje igral na Euru in na ta način, praktično brez počitka, skočil iz ene sezone v drugo. V tej sezoni igra na več frontah: Bundesliga, pokal, Liga prvakov, Liga narodov. Mislim, da bi igranje za dve reprezentančni selekciji in dva Eura v enem letu, ob vseh klubskih obveznostih, lahko resno ogrozilo Benjaminovo zdravje. Obenem mislim, da je pravilno in pošteno, da priložnost na Euru dobijo igralci, ki so si to tudi izborili. Benjamin je A reprezentant in prepričan sem, da bo pri tem ostalo," je za našo spletno stran dejal Bašanović. Slovenska U21 reprezentanca se bo v skupini B pomerila z Gruzijo, Finsko in domačinko Slovaško.