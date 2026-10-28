Šeškova poškodba ni nedolžna, a operacija ne bo potrebna

Benjamin Šeško skuša poškodbo uspešno sanirati s počitkom, vendar se bo njegova pot do vrnitve v polno pripravljenost predvidoma zavlekla v januar prihodnje leto, ob tem pa bo potreboval še nekaj časa, da ujame pravi tekmovalni ritem. Zadnjič je stopil na igrišče 16. septembra, ko je začel tekmo ligaškega pokala, na kateri je Manchester United izgubil proti Brightonu. Teden dni pozneje so iz kluba sporočili: "Benjamin bo ta teden opravil dodatne preglede, na podlagi katerih bomo natančneje določili potek rehabilitacije."

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Težave sicer izvirajo še iz prejšnje sezone, ko je prejel močan udarec v piščal. Kljub bolečinam je stisnil zobe in odigral zadnja dva meseca sezone, ko so se rdeči vragi borili za uvrstitev v elitno Ligo prvakov. Šeško je nato izpustil zadnje tri tekme prvenstva, potem ko je moral predčasno z igrišča na tekmi proti Liverpoolu. Po prerivanju ga je Ibrahima Konate potisnil na tla, nesrečen padec pa je obstoječo poškodbo le še poslabšal. V klubu so takrat ocenili, da je počitek boljša rešitev od operacije, zato visokorasli napadalec poleti ni igral na pripravljalnih tekmah za slovensko izbrano vrsto. Pred enako dilemo so se znašli zdaj, ko so se težave na istem mestu ponovile. Ne gre za kronično poškodbo, vendar želijo vse vpletene strani poskrbeti, da bo ob vrnitvi povsem zdrav, s čimer bi možnost ponovitve poškodbe zmanjšali na minimum.

Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe pokostnice odsoten vsaj do začetka novega koledarskega leta. FOTO: Profimedia