Šeškovega soigralca in junaka proti Arsenalu čaka dolga odsotnost

Patrick Dorgu je v nedeljo poskrbel za spektakularen gol, ki je Manchester United približal zmagi s 3:2, v nadaljevanju drugega polčasa pa je moral zapustiti teren zaradi poškodbe stegenske mišice. Na njegovo mesto je vstopil Benjamin Šeško, ki je tako dobil prvo priložnost pod vodstvom sicer začasnega stratega Carricka.