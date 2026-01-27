Naslovnica
Nogomet

Šeškovega soigralca in junaka proti Arsenalu čaka dolga odsotnost

Manchester, 27. 01. 2026 19.43 pred 19 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Patrick Dorgu je v zmagi Manchester Uniteda nad Arsenalom minuli konec tedna dosegel izjemen zadetek za 1:0

Napadalec Manchester Uniteda Patrick Dorgu bo z nogometnih zelenic odsoten več tednov zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji tekmi angleškega prvenstva proti Arsenalu. To bo priložnost tudi za slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška, da se dokaže novemu trenerju Michaelu Carricku.

Patrick Dorgu je v nedeljo poskrbel za spektakularen gol, ki je Manchester United približal zmagi s 3:2, v nadaljevanju drugega polčasa pa je moral zapustiti teren zaradi poškodbe stegenske mišice. Na njegovo mesto je vstopil Benjamin Šeško, ki je tako dobil prvo priložnost pod vodstvom sicer začasnega stratega Carricka.

Patrick Dorgu je v zmagi Manchester Uniteda nad Arsenalom minuli konec tedna dosegel izjemen zadetek za 1:0
Patrick Dorgu je v zmagi Manchester Uniteda nad Arsenalom minuli konec tedna dosegel izjemen zadetek za 1:0
FOTO: Profimedia

Manchester United ni potrdil, koliko časa bo Dorgu manjkal, češ da še ocenjujejo stanje poškodbe, angleški mediji pa poročajo, da bi lahko 21-letni danski reprezentant manjkal tudi več kot dva meseca. Man United  bo v naslednjem krogu v nedeljo na domačem Old Traffordu gostil Fulham.

Patrick Dorgu Benjamin Šeško manchester united
Šeško nima dosti možnosti , da igra v prvi postavi. Nima ne kvalitete in ne izkušenj. Ko je igral za državo Slovenijo , bi moral na vsaki in od njega so se tudi pričakovali zadetke. Ampak teh ni bilo. . Pričakujem , da ga bodo v kratkem prodali kakšni drugi ekipi, Vprašanje , kakšna b ta ekipa. Največjo škodo , pa so storili medij, ki so iz njega delali čudežnega nogometnega igralca.
