Šeškovega soigralca in junaka proti Arsenalu čaka dolga odsotnost

Patrick Dorgu je v nedeljo poskrbel za spektakularen gol, ki je Manchester United približal zmagi s 3:2, v nadaljevanju drugega polčasa pa je moral zapustiti teren zaradi poškodbe stegenske mišice. Na njegovo mesto je vstopil Benjamin Šeško, ki je tako dobil prvo priložnost pod vodstvom sicer začasnega stratega Carricka.
Manchester United ni potrdil, koliko časa bo Dorgu manjkal, češ da še ocenjujejo stanje poškodbe, angleški mediji pa poročajo, da bi lahko 21-letni danski reprezentant manjkal tudi več kot dva meseca. Man United bo v naslednjem krogu v nedeljo na domačem Old Traffordu gostil Fulham.
