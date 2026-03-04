Naslovnica
Nogomet

'Šešku dolgujem opravičilo, mislil sem, da bo končal kot Weghorst'

Manchester, 04. 03. 2026 18.59

Avtor:
Lu.M
Benjamin Šeško

Benjamin Šeško je zabil kar šest zadetkov na zadnjih osmih ligaških tekmah, številke, ki ga postavljajo med najboljše napadalce na Otoku v tem koledarskem letu. Dvig Slovenčeve forme ni ostal neopažen tudi pri vedno ostrih angleških kritikih, nekdanji zmagovalec angleškega prvenstva Tim Sherwood je 22-letniku namenil opravičilo za besede, izrečene v prvem delu sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko sem kritiziral Šeška, sem govoril o igralcu, ki je igral pod taktirko Rubena Amorima, o igralcu, ki si ni upal izvesti enajstmetrovke proti Grimsbyju. Verjamem, da je tudi najzvestejši navijač Uniteda razumel moje besede," se je začelo opravičilo Tima Sherwooda, ki ga je namenil Benjaminu Šešku. V najbolj katastrofalnih časih vladavine Amorima je Sherwood na Šeškov račun izrekel nekaj ostrih kritik, za katere pa ne moremo reči, da niso bile neutemeljene. Slovenec ni izgledal kot okrepitev, vredna 70 milijonov evrov, nekdanji angleški reprezentant je o Radečanu dejal, da: "Ne izgleda, kot igralec, ki lahko igra za klub kova Manchester Uniteda."

Šeško ga je s formo v letu 2026 vsaj začasno demantiral, kar je član kultne zasedbe Blackburna iz sezone 1995/96, ko so presenetljivo osvojili naslov angleških prvakov, tudi priznal: "Mislil sem, da gre po stopinjah Wouta Weghorsta in bo zgolj še en v vrsti neuspešnih prestopov rdečih vragov v zadnjih letih. Dokazal mi je, da temu ni tako, zato se mu želim tudi opravičiti."

turkiz
04. 03. 2026 19.44
Kaj pa je on, da ne vidi potenciala...
