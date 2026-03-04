'Šešku dolgujem opravičilo, mislil sem, da bo končal kot Weghorst'

"Ko sem kritiziral Šeška, sem govoril o igralcu, ki je igral pod taktirko Rubena Amorima, o igralcu, ki si ni upal izvesti enajstmetrovke proti Grimsbyju. Verjamem, da je tudi najzvestejši navijač Uniteda razumel moje besede," se je začelo opravičilo Tima Sherwooda, ki ga je namenil Benjaminu Šešku. V najbolj katastrofalnih časih vladavine Amorima je Sherwood na Šeškov račun izrekel nekaj ostrih kritik, za katere pa ne moremo reči, da niso bile neutemeljene. Slovenec ni izgledal kot okrepitev, vredna 70 milijonov evrov, nekdanji angleški reprezentant je o Radečanu dejal, da: "Ne izgleda, kot igralec, ki lahko igra za klub kova Manchester Uniteda."