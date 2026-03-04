'Šešku dolgujem opravičilo, mislil sem, da bo končal kot Weghorst'

"Ko sem kritiziral Šeška, sem govoril o igralcu, ki je igral pod taktirko Rubena Amorima, o igralcu, ki si ni upal izvesti enajstmetrovke proti Grimsbyju. Verjamem, da je tudi najzvestejši navijač Uniteda razumel moje besede," se je začelo opravičilo Tima Sherwooda, ki ga je namenil Benjaminu Šešku. V najbolj katastrofalnih časih vladavine Amorima je Sherwood na Šeškov račun izrekel nekaj ostrih kritik, za katere pa ne moremo reči, da niso bile neutemeljene. Slovenec ni izgledal kot okrepitev, vredna 70 milijonov evrov, nekdanji angleški reprezentant je o Radečanu dejal, da: "Ne izgleda, kot igralec, ki lahko igra za klub kova Manchester Uniteda."
Šeško ga je s formo v letu 2026 vsaj začasno demantiral, kar je član kultne zasedbe Blackburna iz sezone 1995/96, ko so presenetljivo osvojili naslov angleških prvakov, tudi priznal: "Mislil sem, da gre po stopinjah Wouta Weghorsta in bo zgolj še en v vrsti neuspešnih prestopov rdečih vragov v zadnjih letih. Dokazal mi je, da temu ni tako, zato se mu želim tudi opravičiti."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.