Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Šešku le nekaj minut igre ob spektakularni zmagi Uniteda pri Arsenalu

London, 25. 01. 2026 19.56 pred 6 minutami 3 min branja 6

Avtor:
S.V. STA
Cunha in Benjamin Šeško

Nogometaši Manchester Uniteda so v 23. krogu angleškega prvenstva po zmagi nad Manchester Cityjem vzeli še skalp vodilnega Arsenala. Na gostovanju na Emiratesu so spektakularno slavili s 3:2, slovenski napadalec Benjamin Šeško je igral od 81. minute.

United si je z zmago proti Arsenalu, prvo v Londonu po sedmih neuspešnih poskusih, zagotovil napredovanje na četrto mesto, prednost Arsenala pred najbližjima zasledovalcema Cityjem in Aston Villo pa se je stopila na štiri točke.

Gosti so tekmo začeli previdno, terensko premoč so prepustili topničarjem, ki pa posebno nevarni niso bili. V prvi tretjini tekme je imel priložnost le Martin Zubimendi, njegov strel z glavo je vratar gostov Senne Lammens brez večjih težav ubranil.

V 30. minuti pa so Londončani vendarle povedli. Strel iz voleja Martina Odegaarda je pred vrati preusmeril Jurrien Timber, žoga pa je v peto zadela gostujočega branilca Lisandra Martineza in končala v mreži.

Jurrien Timber
Jurrien Timber
FOTO: AP

Po prejetem golu so začeli igrati tudi gosti. Dve napaki tokrat nezanesljive domače obrambe Bruno Fernandes ni kaznoval, po tretji pa je vendarle prišlo do izenačenja. Zubimendi je poklonil žogo Bryanu Mbeumu, ki je preigral vratarja Davida Rayo, nato pa poslal žogo na pravo mesto.

Amad Diallo in Bryan Mbeumo
Amad Diallo in Bryan Mbeumo
FOTO: Profimedia

V 50. minuti je United povedel, potem ko je pravi evrogol s strelom od daleč pod prečko, ki jo je žoga s spodnje strani tudi oplazila, dosegel Patrick Dorgu. Videti je bilo, da so domači na kolenih, a so se vrnili v igro. V 83. minuti se je po kotu v gneči v kazenskem prostoru najboljše znašel Mikel Merino in potisnil žogo za črto. Benjamin Šeško, ki je v igro vstopil malo pred tem, jo je sicer izbil, a sodniki so odločili, da prepozno.

A kljub vsemu so točke vendarle odšle v Manchester, za kar je v 87. minuti poskrbel Matheus Cunha. Tudi on je bil natančen s strelom od daleč, le da ni zadel zgornjega, ampak spodnji levi kot domačega vratarja. Za Arsenal je bil to tretji poraz v sezoni, prvi na domačem igrišču.

Slavje Matheusa Cunhe in Diega Dalota.
Slavje Matheusa Cunhe in Diega Dalota.
FOTO: Profimedia

Chelsea je izkoristil priložnost, ki jo je s sobotnim porazom v Bournemouthu ponudil Liverpool. Premagal je Crystal Palace s 3:1, s tem pa se prebil pred Redse na peto mesto.

Terensko, a jalovo premoč modrih je v 34. minuti kronal hitronogi Estevao, ki je s svojo levico sprožil močan strel mimo Deana Hendersona. V drugem polčasu je 18-letni Brazilec vpisal še asistenco, ko je podal za zadetek rojaka Joaa Pedra.

Estevao in Joao Pedro
Estevao in Joao Pedro
FOTO: Profimedia

Slednji je v 64. minuti Chelseaju priigral enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Enzo Fernandez. Domači, ki so od 72. minute igrali brez izključenega Adama Whartona, so v zaključku tekme nekoliko popravili vtis, ko je v polno zadel Chris Richards.

Preberi še City prekinil serijo brez zmag, Liverpool poražen v zadnji minuti

Nogometaši Aston Ville so vsaj delno popravili spodrsljaj iz prejšnjega kroga, ko jih je domači poraz proti Evertonu stal drugega mesta. Tokrat so v gosteh z 2:0 premagali Newcastle, s tem pa so se po točkah spet izenačili z drugouvrščenim Manchester Cityjem, ki je v soboto z 2:0 ugnal Wolverhampton. Villo je v 19. minuti v vodstvo popeljal Emiliano Buendia, v 88. minuti pa je uspeh potrdil Ollie Watkins.

Pomembne točke v boju za obstanek je osvojil Nottingham Forest, v gosteh je z 2:0 premagal Brentford, ki je imel prav tako možnost, da prehiti Liverpool.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, angleško prvenstvo, 23. krog:

Arsenal - Manchester United 2:3 (1:1)
Martinez 29./ag., Merino 84.; Mbeumo 37., Dorgu 50., Cunha 87.
(Benjamin Šeško je igral od 81. minute)

Crystal Palace - Chelsea 1:3 (0:1)
Richards 88.; Estevao 34., Pedro 50., Fernandez 64./11m., 
RK: Wharton 72.

Newcastle - Aston Villa 0:2 (0:1)
Buendia 19., Watkins 88.

Brentford - Forest 0:2 (0:1)
Jesus 12., Awoniyi 79.

West Ham - Sunderland 3:1 (3:0)
Summerville 14., Bowen 28./11m., Fernandes 43., Brobbey 66.

Burnley - Tottenham 2:2 (1:1)
Tuanzebe 45., Foster 76.; van de Ven 38., Romero 90.

Fulham - Brighton 2:1 (0:1)
Chukwueze 72., Wilson 90+2.; Ayari 28.

Manchester City - Wolverhampton 2:0 (2:0)
Marmoush 6., Semenyo 45+2.

Bournemouth - Liverpool 3:2 (2:1)
Evanilson 26., Jimenez 33., Adli 90+5.; van Dijk 45., Szoboszlai 80.

nogomet premier liga anglija šeško manchester united arsenal

Barcelona znova prevzela vodstvo, Atletico z zmago na tretje mesto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TvojPrijatelj
25. 01. 2026 20.02
Sodnik pomagal Arsenalu! Vse za Arsenal od sodnika. Ne vem koliko so mu plačali ampak sojenje še zdaleč ni bilo enakovredno. Ponavljam: sodnik je jasno bil na strani Arsenala in sodil njim v prit. Pri 1:0 je zadel Martinez, torej igralec Man Uniteda, a pripisali so zadetek Arsenalu. Popolna krivica. A daš zadetek v en ali drug gol, velja kot zadetek in doseže ga tisti, ki povrzoči da gre žoga v gol!!!! Kar se pa drugega zadetka Arsenala tiče ga pa sploh ni bilo. Jasno je bilo videno iz počasnega posnetka da žoga sploh ni šla v mrežo.
Odgovori
0 0
Chaparral
25. 01. 2026 19.56
Šeško "prisostvoval" pri golu ....
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
25. 01. 2026 19.49
Odlična tekma...po zmagi slovencev v rokometu se odlicna tekma med arsenalom in unitedom...me pa zanima kje so vsi tisti ko so govorili da bi sesko moral v newcastle...tako pa igra v najvecjem angleskem klubu ki se bo ocitno boril za ligo prvakov do konca sezone..in upam da tudi sesko dobi cimvec priloznosti da ostane clan uniteda tudi naslednji sezoni..
Odgovori
+2
2 0
Boris Kavčič
25. 01. 2026 19.33
da se ni poškodoval...nebi nič igral..
Odgovori
0 0
prepih
25. 01. 2026 19.33
Mi je res prav malo žal Halanda Citi,Gyuk.Arsenal in Woter.Newcast že drugo tekmo zapored NAJSLABŠE ocenjeni igralci v svojih ekipah. Zakaj tekati po igrišču če lahko v miru sediš na klopi .
Odgovori
-2
0 2
osiveli_ritmični_gimnastik
25. 01. 2026 19.50
Ja, šeško se lahko kr navadi na gretje klopi. Vsaj dotaknil se je žoge
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
vizita
Portal
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
cekin
Portal
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
moskisvet
Portal
Njega ljubi že 10 let
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
dominvrt
Portal
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Vojerji
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469