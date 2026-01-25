Šešku le nekaj minut igre ob spektakularni zmagi Uniteda pri Arsenalu

United si je z zmago proti Arsenalu, prvo v Londonu po sedmih neuspešnih poskusih, zagotovil napredovanje na četrto mesto, prednost Arsenala pred najbližjima zasledovalcema Cityjem in Aston Villo pa se je stopila na štiri točke.
Gosti so tekmo začeli previdno, terensko premoč so prepustili topničarjem, ki pa posebno nevarni niso bili. V prvi tretjini tekme je imel priložnost le Martin Zubimendi, njegov strel z glavo je vratar gostov Senne Lammens brez večjih težav ubranil.
V 30. minuti pa so Londončani vendarle povedli. Strel iz voleja Martina Odegaarda je pred vrati preusmeril Jurrien Timber, žoga pa je v peto zadela gostujočega branilca Lisandra Martineza in končala v mreži.
Po prejetem golu so začeli igrati tudi gosti. Dve napaki tokrat nezanesljive domače obrambe Bruno Fernandes ni kaznoval, po tretji pa je vendarle prišlo do izenačenja. Zubimendi je poklonil žogo Bryanu Mbeumu, ki je preigral vratarja Davida Rayo, nato pa poslal žogo na pravo mesto.
V 50. minuti je United povedel, potem ko je pravi evrogol s strelom od daleč pod prečko, ki jo je žoga s spodnje strani tudi oplazila, dosegel Patrick Dorgu. Videti je bilo, da so domači na kolenih, a so se vrnili v igro. V 83. minuti se je po kotu v gneči v kazenskem prostoru najboljše znašel Mikel Merino in potisnil žogo za črto. Benjamin Šeško, ki je v igro vstopil malo pred tem, jo je sicer izbil, a sodniki so odločili, da prepozno.
A kljub vsemu so točke vendarle odšle v Manchester, za kar je v 87. minuti poskrbel Matheus Cunha. Tudi on je bil natančen s strelom od daleč, le da ni zadel zgornjega, ampak spodnji levi kot domačega vratarja. Za Arsenal je bil to tretji poraz v sezoni, prvi na domačem igrišču.
Chelsea je izkoristil priložnost, ki jo je s sobotnim porazom v Bournemouthu ponudil Liverpool. Premagal je Crystal Palace s 3:1, s tem pa se prebil pred Redse na peto mesto.
Terensko, a jalovo premoč modrih je v 34. minuti kronal hitronogi Estevao, ki je s svojo levico sprožil močan strel mimo Deana Hendersona. V drugem polčasu je 18-letni Brazilec vpisal še asistenco, ko je podal za zadetek rojaka Joaa Pedra.
Slednji je v 64. minuti Chelseaju priigral enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Enzo Fernandez. Domači, ki so od 72. minute igrali brez izključenega Adama Whartona, so v zaključku tekme nekoliko popravili vtis, ko je v polno zadel Chris Richards.
Nogometaši Aston Ville so vsaj delno popravili spodrsljaj iz prejšnjega kroga, ko jih je domači poraz proti Evertonu stal drugega mesta. Tokrat so v gosteh z 2:0 premagali Newcastle, s tem pa so se po točkah spet izenačili z drugouvrščenim Manchester Cityjem, ki je v soboto z 2:0 ugnal Wolverhampton. Villo je v 19. minuti v vodstvo popeljal Emiliano Buendia, v 88. minuti pa je uspeh potrdil Ollie Watkins.
Pomembne točke v boju za obstanek je osvojil Nottingham Forest, v gosteh je z 2:0 premagal Brentford, ki je imel prav tako možnost, da prehiti Liverpool.
Izidi, angleško prvenstvo, 23. krog:
Arsenal - Manchester United 2:3 (1:1)
Martinez 29./ag., Merino 84.; Mbeumo 37., Dorgu 50., Cunha 87.
(Benjamin Šeško je igral od 81. minute)
Crystal Palace - Chelsea 1:3 (0:1)
Richards 88.; Estevao 34., Pedro 50., Fernandez 64./11m.,
RK: Wharton 72.
Newcastle - Aston Villa 0:2 (0:1)
Buendia 19., Watkins 88.
Brentford - Forest 0:2 (0:1)
Jesus 12., Awoniyi 79.
West Ham - Sunderland 3:1 (3:0)
Summerville 14., Bowen 28./11m., Fernandes 43., Brobbey 66.
Burnley - Tottenham 2:2 (1:1)
Tuanzebe 45., Foster 76.; van de Ven 38., Romero 90.
Fulham - Brighton 2:1 (0:1)
Chukwueze 72., Wilson 90+2.; Ayari 28.
Manchester City - Wolverhampton 2:0 (2:0)
Marmoush 6., Semenyo 45+2.
Bournemouth - Liverpool 3:2 (2:1)
Evanilson 26., Jimenez 33., Adli 90+5.; van Dijk 45., Szoboszlai 80.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.