Šešku le nekaj minut igre ob spektakularni zmagi Uniteda pri Arsenalu

United si je z zmago proti Arsenalu, prvo v Londonu po sedmih neuspešnih poskusih, zagotovil napredovanje na četrto mesto, prednost Arsenala pred najbližjima zasledovalcema Cityjem in Aston Villo pa se je stopila na štiri točke. Gosti so tekmo začeli previdno, terensko premoč so prepustili topničarjem, ki pa posebno nevarni niso bili. V prvi tretjini tekme je imel priložnost le Martin Zubimendi, njegov strel z glavo je vratar gostov Senne Lammens brez večjih težav ubranil. V 30. minuti pa so Londončani vendarle povedli. Strel iz voleja Martina Odegaarda je pred vrati preusmeril Jurrien Timber, žoga pa je v peto zadela gostujočega branilca Lisandra Martineza in končala v mreži.

Jurrien Timber FOTO: AP

Po prejetem golu so začeli igrati tudi gosti. Dve napaki tokrat nezanesljive domače obrambe Bruno Fernandes ni kaznoval, po tretji pa je vendarle prišlo do izenačenja. Zubimendi je poklonil žogo Bryanu Mbeumu, ki je preigral vratarja Davida Rayo, nato pa poslal žogo na pravo mesto.

Amad Diallo in Bryan Mbeumo FOTO: Profimedia

V 50. minuti je United povedel, potem ko je pravi evrogol s strelom od daleč pod prečko, ki jo je žoga s spodnje strani tudi oplazila, dosegel Patrick Dorgu. Videti je bilo, da so domači na kolenih, a so se vrnili v igro. V 83. minuti se je po kotu v gneči v kazenskem prostoru najboljše znašel Mikel Merino in potisnil žogo za črto. Benjamin Šeško, ki je v igro vstopil malo pred tem, jo je sicer izbil, a sodniki so odločili, da prepozno. A kljub vsemu so točke vendarle odšle v Manchester, za kar je v 87. minuti poskrbel Matheus Cunha. Tudi on je bil natančen s strelom od daleč, le da ni zadel zgornjega, ampak spodnji levi kot domačega vratarja. Za Arsenal je bil to tretji poraz v sezoni, prvi na domačem igrišču.

Slavje Matheusa Cunhe in Diega Dalota. FOTO: Profimedia

Chelsea je izkoristil priložnost, ki jo je s sobotnim porazom v Bournemouthu ponudil Liverpool. Premagal je Crystal Palace s 3:1, s tem pa se prebil pred Redse na peto mesto. Terensko, a jalovo premoč modrih je v 34. minuti kronal hitronogi Estevao, ki je s svojo levico sprožil močan strel mimo Deana Hendersona. V drugem polčasu je 18-letni Brazilec vpisal še asistenco, ko je podal za zadetek rojaka Joaa Pedra.

Estevao in Joao Pedro FOTO: Profimedia

Slednji je v 64. minuti Chelseaju priigral enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Enzo Fernandez. Domači, ki so od 72. minute igrali brez izključenega Adama Whartona, so v zaključku tekme nekoliko popravili vtis, ko je v polno zadel Chris Richards.

Nogometaši Aston Ville so vsaj delno popravili spodrsljaj iz prejšnjega kroga, ko jih je domači poraz proti Evertonu stal drugega mesta. Tokrat so v gosteh z 2:0 premagali Newcastle, s tem pa so se po točkah spet izenačili z drugouvrščenim Manchester Cityjem, ki je v soboto z 2:0 ugnal Wolverhampton. Villo je v 19. minuti v vodstvo popeljal Emiliano Buendia, v 88. minuti pa je uspeh potrdil Ollie Watkins. Pomembne točke v boju za obstanek je osvojil Nottingham Forest, v gosteh je z 2:0 premagal Brentford, ki je imel prav tako možnost, da prehiti Liverpool.

