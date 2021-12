Sešlar ni več trener članske ekipe Celja

Sešlar je vodenje članske zasedbe prevzel konec septembra, ko je zamenjal Agrona Šaljo . Takrat so v Celju pojasnili, da bo Sešlar vodenje moštva prevzel začasno do konca letošnjega leta z možnostjo podaljšanja.

Kot je danes NK Celje zapisal v sporočilu na spletni strani, je Sešlar ekipo prevzel v težkem rezultatskem položaju, moštvo uspešno stabiliziral, nanizal šest tekem brez poraza in ekipo popeljal v polfinale pokala. Proti koncu svojega mandata pa se je ubadal z izbruhom koronavirusa v moštvu in številnimi poškodbami, a kljub nezavidljivemu položaju ostal zbran in svoje delo vse do zadnjega dne opravljal korektno.

Kljub odhodu z mesta trenerja članske ekipe pa bo Sešlar še naprej del klubskega ustroja, so še sporočili Celjani.