Egnatia zelo hitro izničila vodstvo Celja 2:1*

Albanski strateg Nevil Dede je moral že v 16. minuti prvič menjati. Nesrečno se je poškodoval Soumalia Bakayoko in napadalec Egnatie je bil primoran predčasno zapustiti zelenico. Namesto njega je vstopil Kamerunec Daniel Adjessa . Grofje so bili po prvi polovici prvega polčasa popolnoma nenevarni, igro slovenskih prvakov pa je zaznamovala predvsem neuigranost, ki jih je pestila tudi na prvenstveni tekmi z Muro.

Uvodne minute so minile v znamenju albanskih gostiteljev, ki so pričakovano na krilih domačih navijačev stopili visoko na igrišče in prevzeli pobudo. Pritisk na slovenska vrata se jim je izplačal že v sedmi minuti, ko so presenetljivo zgodaj povedli. Po prvem kotu na tekmi je z glavo sprožil branilec Egnatie Eneo Bitri , z namenom, da bi preprečil zadetek, je posredoval Papa Daniel , ki pa je žogo nerodno poslal v lastna vrata.

Za prvi dokaj nevaren celjski strel je v 36. minuti poskrbel kapetan Mario Kvesić. Hrvaški ofenzivni vezist je s prostega strela žogo poslal mimo albanskih vrat. V zadnji minuti rednega dela se je v odličnem položaju znašel Armandas Kučys, a je odlično posredoval albanski branilec Bitri.

Kmalu zatem pa je za celjsko izenačenje poskrbel Kvesić, ki je z iznajdljivim strelom izkoristil predložek Svita Sešlarja. Ekipi sta se na odmor tako odpravili poravnani na 1:1.

Albanci so zapretili takoj po začetku druge polovice igre. Do strela je prišel Alessandro Albanese, njegovemu poskusu pa je bil kos celjski vratar Leban. Ob prvi resni priložnosti pa so znova zabili Celjani. Lep predložek je v kazenski prostor poslal Grk Leonardo Koutris, žogo pa je srečal Kučys, ki je matiral vratarja Egnatie Maria Dajsinanija in tako poskrbel za popoln preobrat nogometašev iz knežjega mesta. Ta pa ni trajal dolgo.

Že čez štiri minute je za Albance zabil Brazilec Fernando Medeiros in znova razgalil vse pomankljivosti celjske obrambe, ki na začetku sezone deluje precej ranljiva.