Sešlar: Slovenija v Baslu ni pokazala pravega obraza, v Stožicah ga bo

Ljubljana, 13. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Pred slovenskimi nogometaši je morda že ključna tekma v boju za končno drugo mesto v kvalifikacijski skupini B za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada. V Stožicah bo nocoj gostovala vodilna reprezentanca omenjene skupine Švica, v našem taboru pa verjamejo, da ne morejo ponoviti tako slabe predstave kot pred mesecem dni.

Tako selektor slovenske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek kot njegovi varovanci verjamejo, da bodo nocoj (20.45) pred razprodanimi tribunami stoženskega stadiona precej dražje prodali svojo kožo, kot so jo pred mesecem dni na prvem medsebojnem obračunu v Baslu, kjer je po prepričljivi predstavi Švica slavila s 3:0.

"Pričakovanja so takšna, da bo to zelo zahtevna tekma. Vemo, da igramo proti favoritu skupine. Vemo, kakšno kakovost ima, morali se bomo res vsi podrediti ekipi in odigrati v obrambi na visoki ravni. Vemo, kaj lahko pričakujemo od njih, kar smo videli že v Baslu. Oni pa tam niso videli pravega obraza Slovenije, v Stožicah pa ga bodo," je prepričan Svit Sešlar, za katerim je solidno odigran obračun v Prištini pred tremi dnevi, kjer je slovenska reprezentanca remizirala s Kosovom (0:0).

Ena od ključnih zadev bo umiriti tekmeca po odvzeti žogi. "S podporo navijačev bomo konkurenčni. Ko bomo odvzeli žogo, bomo morali biti samozavestni, da jih tudi umirimo, saj če le tečeš za žogo, nimaš moči. Če bomo samo tekli, bomo težko kaj ustvarili v napadu. Treba je zadržati žogo," meni član Celja in dodaja, da bo treba vložiti še več energije in predvsem mirnosti v zaključkih napadov.

"V zadnji tretjini igrišča bomo morali biti mirnejši in skušati najti prave rešitve. Prepričan sem, da lahko zmagamo."

