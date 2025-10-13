Sešlar: Slovenija v Baslu ni pokazala pravega obraza, v Stožicah ga bo

Tako selektor slovenske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek kot njegovi varovanci verjamejo, da bodo nocoj (20.45) pred razprodanimi tribunami stoženskega stadiona precej dražje prodali svojo kožo, kot so jo pred mesecem dni na prvem medsebojnem obračunu v Baslu, kjer je po prepričljivi predstavi Švica slavila s 3:0.

"Pričakovanja so takšna, da bo to zelo zahtevna tekma. Vemo, da igramo proti favoritu skupine. Vemo, kakšno kakovost ima, morali se bomo res vsi podrediti ekipi in odigrati v obrambi na visoki ravni. Vemo, kaj lahko pričakujemo od njih, kar smo videli že v Baslu. Oni pa tam niso videli pravega obraza Slovenije, v Stožicah pa ga bodo," je prepričan Svit Sešlar, za katerim je solidno odigran obračun v Prištini pred tremi dnevi, kjer je slovenska reprezentanca remizirala s Kosovom (0:0).