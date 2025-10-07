'Pred nami je odločilen del, ki ti že lahko vzame svetovno prvenstvo'

Pred nogometaši slovenske izbrane vrste, ki so se v ponedeljek zbrali na Brdu pri Kranju, sta dve izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi v boju za preboj na svetovno prvenstvo. Dejstva, da bosta tekmi s Kosovom in Švico odločali o "biti ali ne biti", se zaveda tudi slovenski napadalni vezist Svit Sešlar, ki poudarja, da bo Slovenija vsekakor obe tekmi igrala z namenom zmage.

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na novi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026. Izbranci Matjaža Keka se bodo v petek v Prištini merili s Kosovom, v ponedeljek pa v Stožicah s Švico. Po slabšem septembrskem začetku kvalifikacij - remi s Švedsko in zanesljiv poraz v Švici - si v slovenskem taboru želijo zmagi.

"Pred nami je odločilen del, ki ti praktično lahko vzame svetovno prvenstvo, lahko pa oddaš neko resno kandidaturo, da se boriš za prvo mesto ali pa tisto drugo, ki te pelje v dodatne kvalifikacije. Jasno, šli bomo v obe tekmi na zmago, bosta pa obe tekmi zelo, zelo težki. Vemo, da ima tudi Kosovo zelo kvalitetne posameznike, to so pokazali tudi proti Švedski, ko so jih premagali. Morali bomo dati vse od sebe, če bomo hoteli biti konkurenčni," poudarja slovenski napadalni vezist Svit Sešlar.

V Turčiji se dobro počuti, Celjanom privošči uspeh

Član turškega prvoligaša Eyupsporja se je v Turčiji moral prilagoditi na drugačen slog igre, kot ga v Celju goji Španec Albert Riera. Kljub temu se Sešlar v Carigradu dobro počuti. "Fizično se počutim zelo dobro. Res je, da ne igramo podobnega sloga, kot smo ga igrali v prejšnji sezoni v Celju, ampak to je nek sestavni del nogometa, na katerega se je treba navaditi. Prej ko se prilagodiš, več možnosti imaš, da boš igral, in tega se zavedam. To je nek krut realizem profesionalizma. Če se ne privadiš, boš enostavno obsedel na klopi in ni mi preostalo drugega, kot da se borim za druge žoge, da poskusim pobirati odbite žoge in potem iz teh drugih žog pokazati svojo kakovost."

Celjanom se (zaenkrat) njegova odsotnost pretirano ne pozna, saj v letošnji sezoni meljejo vse pred seboj, pred dnevi pa so v Konferenčni ligi nadigrali tudi AEK iz Aten. "Zelo sem vesel, da me ne pogrešajo, ker povratek v Celje zaradi interesov Eyupsporja ni bil realno izvedljiv. Tako da sem upal, da bodo čim prej našli neke korektne zamenjave, kar so jih očitno tudi našli. Tako da sem vesel za Celje in upam, da bodo tako nadaljevali," je dejal Sešlar.

Zelenica v Stožicah znova v vprašljivem stanju

Igralna površina, za katero so v zadnjem času odšteli kar nekaj milijonov evrov, znova deluje v slabem stanju, česar se zavedajo tudi v slovenski izbrani vrsti. Sešlar je poudaril, da bo uspešnejša ekipa, ki se bo bolje prilagodila na zelenico v Stožicah, kjer bo gostovala Švica. "V zadnjem času vemo, da so ves čas problemi z zelenico. Problem je tudi to, da na njej igrata dva kluba, prav tako tudi reprezentanca. Medtem ko si nekatera igrišča lahko opomorejo, Stožice nimajo tega privilegija. Dejstvo je, da igrišče ne bo v najboljšem stanju, tako za nas kot za njih. Ekipa, ki se bo bolje prilagodila, bo lažje igrala. Oboji bomo na istem, bomo videli, kdo se bo bolje prilagodil," meni 23-letni Sešlar.

Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki.