Sešlar: Tekmo je najlažje opisati kot menjavanje čustev

"Tekmo je najlažje opisati kot menjavanje čustev. V greš z vodstvom, on izenačijo, pet minut do konca prvega polčasa ti izenačiš, imaš neko prednost, v treh minutah prejmeš dva gola pred polčasom, si v nekem zaostanku, v nekem nokdavnu, hvala bogu smo se dobro odzvali, napadali cel drugi polčas, odlično odigrali to situacijo pri zadetku. Potem se spet vse menja ... Matko ... mislim, da so odločali centimetri za tretji zadetek, spet se odvrti nek film v glavi, da smo v prednosti. Potem sledijo podaljški, zadenaš za vodstvo spet z igralcem več, imaš določene situacije, da zaključiš tekmo, dve minuti do konca prejmeš gol, to te spet podre, te spusti na realna tla, ampak hvala bogu smo se zbrali za enajstmetrovke in jih odstreljali tako, kot je treba," je čustveno zelo izčrpno tekmo opisal Svit Sešlar, ki je odigral vse evropske tekme Celja v aktualni sezoni in tudi uspešno izvedel drugo enajstmetrovko Celja proti Luganu.