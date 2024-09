Sešlar: Naš cilj je priti na Euro, še nobeni ekipi do 21 let to ni uspelo preko kvalifikacij

"S francosko izbrano vrsto smo nazadnje igrali pred letom dni, kar je dolgo obdobje. Po naših informacijah bo veliko igralcev, ki so ekipo sestavljali lani, odsotnih. Zamenjal se je tudi selektor in težko vemo, kaj pričakovati od njih. Odsotnost našega selektorja ne bi smela vplivati na našo igro, usmerjali nas bodo selektorjevi pomočniki in še enkrat dodajam, da moramo iti po tri točke," je dodal napadalni vezist slovenske izbrane vrste do 21 let. Selektor Milenko Aćimović bo na petkovi tekmi odsoten zaradi prejetih kartonov.

"Naša prednost je zagotovo, da smo s fanti dobro uigrani. Na prvi dveh tekmah to še ni bilo opazno, nato pa smo se skozi celotne kvalifikacije dokončno spoznali in sedaj se zavedamo svojih kvalitet," je poudaril 22-letnik, ki se vrača na slovenska igrišča, saj bo do konca sezone kot posojen nogometaš igral za Celje. "Naš cilj je priti na Euro, še nobeni slovenski izbrani vrsti do 21 let to ni uspelo preko kvalifikacij. Želimo biti prvi v skupini in to željo pokazati tudi na zadnjih treh tekmah," je za konec še dejal Sešlar, ki je v kvalifikacijah prispeval gol in asistenco.