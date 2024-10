Sešlar: Lahko bi bilo tudi 10:1, imeli smo še priložnosti

Celjani so moštvu, ki v turški ligi zaseda šesto mesto, prepustili terensko premoč. Osredotočili so se na direktno igro, po odvzeti žogi so iskali najbližjo pot do gola. Taktična genialnost Alberta Riere se je izkazala za zadetek v polno, Celjani so namreč že po dobrih pol urah igre vodili s 3:0. Bašakšehir je deloval nebogljeno proti razigranim grofom, ki so imeli občutno preveč prostora na polovici Turkov.