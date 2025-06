Sešlar poudarja, da zgolj branjenje ne pride v poštev

Tretji dan za slovensko reprezentanco na Slovaškem. Drugi uradni trening. Prvi na stadionu pod Zoborom v Nitri, kjer se bo Slovenija v četrtek udarila z Nemčijo, v nedeljo pa še z Anglijo. Vzdušje je bilo – tako kot v torek v Zlatih Moravcah – odlično. Reprezentanti so na čelu s selektorjem Andrejem Razdrhom delovali sila sproščeno. A naj vas to ne zavede, v en glas so poudarjali, da so stoodstotno pripravljeni na velik izziv, ki je pred njimi.

"Vzdušje je dobro, čuti se, da se približuje pomembna tekma. Če je bilo v Mariboru še nekako sproščeno, zdaj čutimo neko napetost. Na treningu, v hotelu, pri obrokih se čuti, da se približuje dan, ki smo ga vsi čakali. Jutri bo dan, da pokažemo, da smo pravi," je razmišljal Svit Sešlar.