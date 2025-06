Ideolog slovenske igre, ki še ne ve, kje bo igral prihodnjo sezono sezono

Slovenska reprezentanca do 21 let še upa na preboj v četrtfinale evropskega prvenstva, za kar bo v sredo morala premagati Češko in obenem upati na ugoden razplet obračuna Nemčija - Anglija. Varovanci Andreja Razdrha so na uvodnih tekmah pustili dober vtis, pričakovano pa je med najbolj vidnimi posamezniki Svit Sešlar, ki je izjemno sezono v dresu Celja še nadgradil na reprezentančni ravni. Trenutno je član turškega prvoligaša Eyüsporja, a je njegova klubska prihodnost zavita v tančico skrivnosti.

OGLAS

Svit Sešlar je motor slovenske igre na sredini igrišča. Na obeh tekmah je bil med najbolj nevarnimi za gol nasprotnika. FOTO: Profimedia icon-expand

Za Svitom Sešlarjem je naravnost izjemna sezona v dresu Celja. Potem ko lani po prestopu iz Olimpije v Eyüspor ni veliko igral – na 25 tekmah je dosegel dva gola in tri asistence –, je po vrnitvi v slovensko prvenstvo kot prerojen. V vseh tekmovanjih je na 44 tekmah dosegel 13 golov in kar 23 asistenc. Še posebej je nase opozoril s predstavami v Konferenčni ligi, kjer je Celju pomagal do četrtfinala, pri čemer je bil z osmimi asistencami celo najboljši podajalec tekmovanja. Izjemne predstave niso ostale neopažene, saj je bil uvrščen v idealno enajsterico sezone, pri čemer sta mu družbo na sredini delala Betisov Isco in Chelseajev Enzo Fernandez.

Prenos odločilnega obračuna med Slovenijo in Češko v sredo ob 20.45 na Kanalu A in VOYO.

"Bilo je veliko vzponov in padcev v zadnjih treh, štirih letih. V Olimpiji sem imel res lepo zgodbo, ki se je z veseljem spominjam. Potem je sledil prestop v Turčijo, ki se ni odvil po mojih željah. Nisem dobival minutaže, ki sem si jo želel. Iskali smo alternativo. Pokazala se je možnost s Celjem in trenerjem Albertom Riero, s katerim sva sodelovala že pri Olimpiji. Vedel sem, da bo to dobra odločitev, kar se tiče minutaže. Kar se tiče nogometa, sem bil malo v dvomih, ampak se je izkazalo za dobro odločitev," nam je ob obisku reprezentančnega hotela v Nitri povedal glavni kreator slovenske igre. V knežjem mestu je igral kot posojen nogometaš Eyüsporja. V pogodbi s Turki naj bi imel tudi odkupno klavzulo v višini dveh milijonov evrov. Toliko so zanj pred dvema letoma odšteli ljubljanski Olimpiji. "Za naprej pa bomo videli. Za zdaj se vračam v Turčijo, ampak videli bomo, kam me bo peljala pot," je Sešlar dal vedeti, da ga zanima korak naprej v karieri.

Svit Sešlar je bil proti Angliji izbran za najboljšega posameznika v vrstah Slovenije FOTO: Profimedia icon-expand

To nenazadnje dokazuje tudi s predstavami na evropskem prvenstvu do 21 let, kjer je bil tako proti Nemčiji kot proti Angliji med najboljšimi v slovenski reprezentanci. Proti Angležem je bil zelo blizu prvega gola za Slovenijo na turnirju, ko je vratarja Jamesa Beadla presenetil z atraktivnim strelom s škarjicami. Pozorno so ga spremljali tudi predstavniki angleških medijev. Na BBC-jevi spletni strani so 23-letniku namenili nekaj izbranih besed. Zapisali so, da je vselej nevarni Sešlar pokazal, zakaj je bil izbran v idealno postavo Konferenčne lige.