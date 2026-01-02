Sešlar: Tudi Riera je pomemben faktor, da se vračam v Celje

Tik pred božičem so navijači Celja dobili najlepše darilo. Vrnitev izgubljenega sina, Svita Sešlarja, ni bila nepričakovana, a predstavlja veliko okrepitev za vodilno ekipo lige.
V Turčiji je Eyupspor, ki ga je poleti želel zadržati, zašel v finančne težave. Sešlar v zadnjem času ni igral ravno veliko, saj so ga Carigrajčani želeli prodati, zlasti zaradi zaslužka. Otrok Celja ni skrival, da velik razlog za povratek domov tiči tudi v trenerju Albertu Rieri.
