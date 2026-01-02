Sešlar: Tudi Riera je pomemben faktor, da se vračam v Celje

Ob koncu lanskega leta se je zgodil eden najbolj zvenečih prestopov v slovenskem nogometnem prvenstvu. V Celje se je s pogodbo do leta 2030 vrnil Svit Sešlar. Slovenski reprezentant je v pogovoru za našo televizijo razkril, zakaj se je odločil zapustiti Carigrad in tamkajšnji Eyupspor in kako pomemben dejavnik za vrnitev v mesto ob Savinji je bil celjski trener Albert Riera. Pa tudi, kakšnega selektorja izbrane vrste bi si želel. Priznava, da je cenil priložnosti, ki mu jih je namenil nekdanji selektor Matjaž Kek.