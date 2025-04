Šest golov in remi med Celjem in Olimpijo

Ljubljančani so povedli že po dobrih petih minutah, ko je predložek Jordija Govee je z visokim skokom ter strelom z glavo v mrežo usmeril Dino Kojić . Celjani so imeli v 16. minuti po zmedi po kotu lepo priložnost, do strela je prišel Aljoša Matko , a je odlično posredoval Matevž Vidovšek . Jegor Prucev pa je v 27. minuti po novem kotu Celja sprožil z roba kazenskega prostora, a nenatančno.

V drugi polčas so domači krenili odločno. Josifov bi lahko dosegel še drugi gol na tekmi, če bi bolje ustavil žogo in natančneje sprožil. Tudi poskus Svita Sešlarja v 49. minuti s 30 metrov je zletel čez gol. Nevarnejši je bil v 54. minuti Juanjo Nieto, ki je po kotu z glavo le za las zgrešil desni kot Vidovškovih vrat. Na drugi strani so Ljubljančani po ogledu posnetka glavnega sodnika dobili enajstmetrovko, potem ko je Žan Karničnik malce znotraj kazenskega prostora igral z roko. V 58. minuti jo je izkoristil David Sualehe.

V 67. minuti se je Matku, ki je povzročal ogromno težav Olimpijini zadnji liniji, ponudila priložnost ena na ena proti Vidovšku, a je slabo zaključil. V nadaljevanju akcije je žoga v roko zadela Manuela Pedrena v kazenskem prostoru in Antič je še drugič pokazal na belo piko. Za celjsko izenačenje je poskrbel Sešlar. Rezervist Logan Delaurier-Chaubet je nato od daleč namučil Vidovška, kasneje pa sta do strela prišla tudi Matko in Mario Kvesić, a nista ogrozila ljubljanskega vratarja.

Je pa Matko nato vendarle prišel še do zadetka. Potem ko je po izgubljeni žogi Olimpije do nje prišel Tamar Svetlin, je pred vrata poslal nevaren predložek, tega pa je Matko poslal v mrežo. Do konca dvoboja se je spremenilo tako razmerje moči na zelenici, drugi rumeni karton in posledično rdečega je prejel Prucev, kot tudi izid. Na delu sta bila rezervista Olimpije, Justas Lasickas je lepo prodrl po levi strani in v sredino poslal močno žogo, Raul Florucz pa jo je s prsmi poslal v mrežo za končnih 3:3.