Bijol: Naš cilj mora biti šest točk na uvodnih tekmah

Trenirali so vsi fantje z izjemo Vanje Drkušića, ki se bo ekipi pridružil v Kazahstanu, medtem ko sta Jasmin Kurtić in Andraž Šporar vadila po posebnem programu. Ekipa se bo popoldan odpravila na dolg let proti Astani, kjer jo bodo pričakale zimske razmere in stadion z umetno travo. "Mislim, da preveč govorimo o tem. Seveda se je potrebno prilagoditi na razmere, nikakor pa to ne sme vplivati na rezultat. Ne bežimo od vloge favorita," je bil v pogovoru za uradno spletno stran NZS jasen Jaka Bijol, ki samozavest črpa tudi iz odličnih predstav pri italijanskem Udineseju. "Počutim se odlično, forma je prava, tako da verjamem, da bom lahko pokazal, kar znam, in ekipi pomagal po najboljših močeh."