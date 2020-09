Sestanek med Bartomeuom in Messijevim očetom se je zaključil brez dogovora

Težko pričakovani četrtkov sestanek med predsednikom Barcelone in Messijevim zastopnikom (očetom Jorgejem Messijem) ni obrodil sadov. Oči javnosti so bile po faksu Lionela Messija, da si želi zapustiti Barcelono, uprte v današnji sestanek in morebitni dogovor, ki ga bi lahko sklenili obe strani. A po koncu sestanka je jasno le nekaj, dogovora o prihodnosti enega najboljših nogometašev na svetu ta hip (še) ni. Sestanek je po poročanju katalonskega Sportatrajal uro in pol, predsednik Josep Maria Bartomeu pa naj bi se večji del tega trudil prepričati Messijev tabor, da mora Argentinec ostati v Barceloni. V zadnjem času pogostokrat kritizirani predsednik Barce je zagotovil, da novi trener, Nizozemec Ronald Koeman, ki temeljito prenavlja Barcino ekipo, resno računa na Argentinčeve storitve, zato je Messiju ponudil dveletno podaljšanje pogodbe.

V imenuLionela Messija je Jorge Messi prosil Barco, da argentinskega virtuoza zavoljo klavzule v pogodbi v drugi klub 'spusti' brezplačno. Nobena od strani druge z argumenti ni uspela prepričati, tako da obe ostajata na nasprotnih bregovih. Sestanka so se poleg Bartomea in Jorgeja Messija udeležili še predstavnik Barceloninega odboraJavier Bordaster Messijev brat Rodrigo in odvetnik Messijevega tabora Jorge Pecur.