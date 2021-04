Superliga napovedala preoblikovanje

Vseh šest angleških nogometnih klubov, ki so tudi soustanovitelji Superlige, je uradno potrdilo, da zapuščajo projekt. V novonastali ligi je tako ostalo še šest klubov, trije iz Španije in trije iz Italije. Vodilni možje vztrajajo pri tem, da bodo projekt "preoblikovali", toda v javnosti je vse več informacij, da naj bi to tekmovanje zapustili še nekateri.

Ustanovitev Superlige je v svetu nogometa, predvsem pa pri navijačih, sprožila val kritik. Navijači v Angliji so med drugim protestirali, prav Manchester City pa je bil v torek zvečer prvi, ki je uradno napovedal izstop iz Superlige. Kmalu zatem so odstopno izjavo podali še ostali angleški klubi. Zdi se, da so domine začele padati. O podobni potezi naj bi po poročanju tujih medijev razmišljala tudi španska Barcelona ter Atletico Madrid, za katerega igra tudi naš slovenski reprezentant Jan Oblak.

Vodstvo Superlige je navedlo, da projekt začasno ustavlja, da bi si vzelo čas za nadaljnje delo. "Glede na trenutne okoliščine velja razmisliti o preoblikovanju projekta," so sporočili vodilni, ki vztrajajo pri novem tekmovanju, češ da obstoječi sistem ne deluje dovolj dobro. "Naš predlog meri na to, da nogometu dovoljuje razvoj z dobičkom in stabilnostjo, ki velja za celotno nogometno piramido,"so še dodali. Zavzemali naj bi se za premagovanje finančnih težav, ki jih je klubom prizadejala pandemija, s katero se sooča ves nogometni svet. V izjavi za javnost so še zapisali, da so prepričani, da je bil njihov predlog popolnoma v skladu z evropsko zakonodajo.

Predsednik nogometnega kluba Juventus Andrea Agnellije še vedno trdno prepričan v dobrobit Superlige. "Superliga ima 100 % možnost za uspeh, gremo naprej," je povedal v intervjuju za Repubblico. "Naš cilj je ustvariti najlepše tekmovanje na svetu, ki bo lahko prineslo koristi celotni nogometni piramidi, povečalo razporeditev virov med klubi ter ostalo odprto tudi za druge klube."Po njegovem mnenju naj Superliga ne bi ogrožala državnih prvenstev, bila naj bi celo neločljivo povezana z domačimi tekmovanji.

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferinje pozdravil odločitev angleških klubov. "Vrnili so se in vem, da lahko veliko ponudijo ne le tekmovanju samemu, temveč celotni evropski igri. Sedaj je najpomembneje, da nadaljujemo ter obnovimo enotnost, ki jo je imel nogomet pred tem." Superliga je bila ustanovljena v nedeljo. Nogometni klubi, ki so sprva prisostvovali, so bili Real Madrid, Manchester United, Juventus, Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenhem, Atletico Madrid in Arsenal.