'Šestica' nogometašic v mreži Turčije: hat-trick Lare Prašnikar

Slovenske nogometašice so po vzpodbudni predstavi in porazu proti favorizirani Nizozemski potolkle turške nasprotnice.

Slovenke, ki so se pred dnevi v Murski Soboti dobro upirale evropskim prvakinjam Nizozemkam, a izgubile z 2:4, so tekmo v Turčiji začele v postavi Zala Meršnik, Sara Agrež, Špela Rozmarič, Lana Golob, Kaja Eržen, Kaja Korošec, Dominika Čonč, Mateja Zver, Pamela Begić, Špela Kolblin Lara Prašnikar. V nadaljevanju so dobile priložnost še Anja Prša, Sara Makovecin Nika Babnik.

Slovenke so turško mrežo začele tresti že v 12. minuti, ko je prvič na tekmi zadela Prašnikarjeva, ki se je nato med strelke vpisala še v 38. in 41. minuti. Medtem sta zadeli še Rozmaričeva v 25. in kapetanka Zverova, ki je v 28. minuti zadela z bele pike. Kolblova je na 6:0 povišala v 51. minuti. Častni zadetek za domače je v prvi minuti sodniškega dodatka dosegla Fatma Kara.

Za Slovenijo je to druga zmaga, pred tem je premagala Kosovo, izgubila pa proti Nizozemski in Rusiji. V kvalifikacijah skupaj nastopa 47 ekip, Anglija je kot gostiteljica že uvrščena na EP. Nanj se bodo neposredno uvrstili zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin in tri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih šest drugouvrščenih ekip čakajo dodatne kvalifikacije.

Izid 4. kroga kvalifikacij za Euro 2021:

Skupina A

Turčija ‒ Slovenija 1:6 (0:5)

Kara 90.; Prašnikar 12., 38., 41., Rozmarič 25., Zver 28./11-m, Kolbl 51.

Lestvica: 1. Nizozemska 9 točk, 2. Slovenija 6 (+1), 3. Rusija 6 (-1), 4. Kosovo 3 (-1), 5. Turčija 1 (+1), 6. Estonija 1.