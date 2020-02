Setien: Izpad v kraljevem pokalu je velika klofuta za vse v Barceloni

Quique Setien ni eden od tistih nogometnih strokovnjakov, ki se bo v kriznih trenutkih skril v mišjo luknjo in se smilil samemu sebi. Po burnem dogajanju sredi tedna, za katerega je z (nespametnim) intervjujem za katalonski Sportposkrbel športni direktor kluba, nekoč pa odlični levi bočni branilec Barcelone Eric Abidal, je 24 ur pozneje za Lionela Messija in druščino sledil nov šok s porazom in posledično izpadom iz domačega kraljevega pokala.



Novi strateg 'Blaugrane' je dan pred tekmo 23. kroga španskega državnega prvenstva z Betisom, na čigar klopi je v preteklosti preživel dve uspešni sezoni, pozval navijače, naj v teh težkih trenutkih podprejo njegovo moštvo, ki si pred nadaljevanjem sezone v elitni ligi prvakov proti vselej neugodnemu Napoliju želi novih treh točk ter s tem nekaj več miru. "Upam, da smo se iz zadnjega pokalnega poraza vsi nekaj naučili. V prvi vrsti jaz kot trener, ki sem odgovoren za tehnično-taktično podobo moštva na zelenici. To je bila za vse nas velika klofuta oziroma pravočasna streznitev, da si česa podobnega do konca sezone preprosto ne smemo več privoščiti," je uvodoma dejal nekoliko zaskrbljeni Setien, ki vsem težavam navkljub verjame v preporod moštva v nadaljevanju sezone.