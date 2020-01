Setien: "Nočno moro" iz Valencie smo že pozabili

Da so kapetan Lionel Messi in druščina na nabito polni Mestalli razočarali svoje privržence, ni potrebno izgubljati odvečnih besed. Tudi strateg Quique Setien, ki je na svojih dveh uvodnih tekmah na klopi Barcelone vknjižil po zmago in poraz, se zaveda zahtevnosti položaja in velike odgovornosti, ki jih prinaša drugi del sezone.



"Nahajamo se v položaju, ko sem moramo predvsem zazreti vase. Tako na posamični kot tudi kolektivni ravni," je na druženju z novinarji uvodoma dejal španski strokovnjak, ki se je dela v katalonski prestolnici lotil z velikim entuziazmom in prepričanjem, da aktualno moštvo ' Blaugrane' premore dovolj kakovosti za boljše nadaljevanje sezone. "Pomlad nam prinaša veliko izzivov v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo. Naše želje in cilji so povezani z osvajanjem lovorik, drugače niti ne more biti, ko ste član tako velikega in uspešnega kluba, kot je Barcelona. Zavedamo se lastnih napak in pomanjkljivosti na zadnjem gostovanju v Valenciji, kjer na žalost nismo imela svojega dne. Čeprav smo v drugem polčasu storili vse, da bi prišli do rezultatskega zasuka, nas je preveliko število napak v igri privedlo do bolečega poraza," se je Setien spomnil zadnjega poraza na Mestalli, ki je razgalil slabosti v igri njegovih varovancev.