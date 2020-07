Setien ne ve nič o odločitvi Messija in lastni usodi: 'To je cirkus'

Nov turbulenten teden na Camp Nouu se bo za člansko nogometno ekipo Barcelone zaključil s težkim gostovanjem pri Villarrealu, ki je po "koronskem" premoru v izvrstni formi in lahko še vedno upa na preboj v skupinski del Lige prvakov. A za kaj takega bo morala "rumena podmornica" ta konec tedna premagati branilce naslova, ki na stadion La Ceramica prihajajo poklapani po novem remiju, tokrat z madridskim Atleticom (2:2), ki je naslov prvaka še dodatno približal večnim rivalom iz vrst Real Madrida.

"Pričakujem eno najboljših ekip po premoru. Reči jim uspevajo zelo dobro. Imajo veliko talenta, igralce, ki so v izvrstnem trenutku. Zelo nas bodo preizkusili. Precej dobro smo igrali proti Atleticu in pričakujem, da bomo na tej ravni,"je ob sobotnem druženju z mediji prek videokonference povedal trener Quique Setien.

'Niti minuto' razmišljanja o lastni usodi

Bolj kot njegovo videnje prihajajoče tekme je medije seveda zanimala njegova lastna usoda, saj je po številnih informacijah v španskih medijih v igri tudi njegova služba.

"Jasno je, da bi spremenil nekatere stvari. Ko vidiš rezultate, si včasih za nazaj misliš, da bi lahko storil kaj drugače. A v vsem nikoli ne zadeneš, nikoli pa ne veš, če bi bila bolj primerna druga rešitev. Na koncu obstajajo stvari, ki jih ne boš nikoli povsem dojel. Včasih spremeniš kaj in stvari še poslabšaš. Jaz o tem ne razmišljam preveč,"je o svojem delovanju na klopi Barce povedal trener, ki je kmalu po novem letu zamenjal v ekipi zelo priljubljenega Ernesta Valverdeja.

"Glede na rezultate ekipe, smo izpustili nekaj točk, a menim, da smo ohranjali dobro raven in v številnih pogledih si izgube teh točk nismo zaslužili. Pomembni so rezultati, če pa jih ne dosegaš, potem moraš iskati druge možnosti za izboljšave. Menim, da ima vsak klub svoje stopnje in hierarhije, to pa si sčasoma priigraš po zaslugi izjemnih predstav. Meni niso preprečili ničesar, ravno nasprotno, pomagali so mi. Nisem trener, ki bi želel kaj vsiljevati, želim prepričati, debatirati in govoriti. Niti minuto nisem razmišljal o tem, kaj bi se mi lahko pripetilo. Osredotočam se na stvari, na katere se moram. A niti sekunde nisem porabil za svojo osebno situacijo. Sem pa (govorice o tem, da bo odpuščen, op. a.) doživel že prej. To je situacija, ki je ne moremo nadzirati. To je cirkus, v katerem sodelujemo. Želim se osredotočiti in ne želim se utrujati z branjem in poslušanjem. Vem, da je v ozadju hrup, a osredotočam se na moje delo. To ni prva niti zadnja situacija, ki nastane, ko rezultatov ni."

'Leo se mi zdi v redu'

Pomemben del novinarske konference so predstavljala tudi vprašanja o domnevnem razmišljanju kapetana in klubskega rekorderja Lionela Messijao slovesu po koncu naslednje sezone. Setien je bil po remiju proti Atleticu sicer na udaru kritik tudi zaradi zamenjave Antoina Griezmanna, ki mu je proti nekdanjim delodajalcem priložnost ponudil šele v zadnjih minutah rednega dela.

"Glede tega ne bom špekuliral, ničesar nisem slišal. Nimam česa povedati. Leo se mi zdi v redu. Vse ostalo pa so špekulacije. Govorila sva o tem, o čemer sva morala, nič drugega,"je bil kratek Setien in nato na vsa usta pohvalil Griezmanna: "On je dobro, izmenjala sva si besede. Je izjemen profesionalec, v ozadju pa lahko razume te situacije, ki so se mu pripetile tudi v prejšnjih etapah nogometne kariere. A gre za izvrstnega fanta, na katerega to ne bo imelo vpliva. Zelo je pozitiven in prepričan sem, da lahko stoodstotno računamo nanj, ko se bo spet vrnil na igrišče."

Setien je dodal še: "Obstaja del nogometa, ki ga lahko nadziramo, drugega pa ne moremo, tisti je v rokah igralcev, njihovih pravih odločitev in napak. Govorimo o veliko stvareh, a tisti, ki imajo na koncu glavno besedo na igrišču, so igralci. Prave odločitve in njihov talent preseže vse, kar ti lahko pripraviš pred tekmo. Vplivajo tudi naključja, reči, ki se odločajo v podrobnostih, denimo gol (napadalca Celte Iaga za končnih 2:2 v Vigu, op. a.) Aspasa. To pa je razlika med tem, da izgubiš prvenstvo ali ga osvojiš. Tudi glede sodnikov so v teh trenutkih stvari, ob katerih zastrižeš z ušesi. A ta mnenja bom zadržal zase. Včasih niti sam ne veš, zakaj na stvari gledaš tako neobjektivno. Vedno bo obstajala ta polemika, to je cirkus, v katerem sodelujemo."