Setien razočaran nad predstavo Barcelone: Ni nam bilo lahko

Tretjeligaš Ibiza je Kataloncem povzročil nemalo sivi las. Domači so namreč povedli že v 9. minuti po zadetku Javija Pereza , otočani pa so bili nevarni tudi v nadaljevanju, saj so v prvem polčasu zbrali več strelov na vrata kot favorizirani nasprotnik.

Po težki tekmi se ni slepil niti novopečeni trener Barcelone Quique Setien , ki v prvih dveh tekmah na klopi katalonskega ponosa ni navdušil. "Ne, ni mi bila všeč predstava mojega moštva. Bolj bi mi bilo ljubo, da bi bil naš pristop drugačen. A na gostovanju kot je bilo le to, ni enostavno. Bili so agresivni in odločni v obrambi. Ni bilo lahko," je poudaril Setien. Njegovi varovanci niso blesteli že na zadnji prvenstveni tekmi, ko je na Camp Nou gostovala Granada. Med vikendom je bil rešitelj Kataloncev Lionel Messi (1:0).

"Ob vsaki težki tekmi se naučimo nekaj za prihodnost. Kadar delaš napake, je to znak, da se lahko še izboljšaš," je poudaril strateg blaugrane. Barcelona sicer vse do 67. minute ni uspela nevarneje ogroziti nasprotnikovih vrat:"Pohvaliti moram igro Ibize. Bili so naravnost odlični. Ni nam bilo lahko. Že v uvodnih minutah so povedli, kar je vse skupaj še bolj zapletlo."

Novi format španskega pokala je lahko usoden za nogometne velikane. Druge priložnosti ni, potrebno je zmagati že na prvi tekmi. "Takšne tekme so težke, so prave pasti. Zanje je bil obračun resnično pomemben, zato so dali vse od sebe,"je dejal Setien in poudaril, da bi bilo v primeru povratne tekme povsem drugače.