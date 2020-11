Setien spregovoril o Barceloni in Messiju: Težko ga je voditi

Quique Setienje na klop Barcelone sedel januarja letos po odstavitvi rojaka Ernesta Valverdeja, čemur naj bi nasprotoval dobršen del članskega moštva na čelu s kapetanom Lionelom Messijem. Setien, ki je Camp Nou zapustil že avgusta po blamaži v četrtfinalu Lige prvakov proti kasnejšemu prvaku Bayernu (2:8), je v času vodenja Barce in še pred svojim prihodom na vročo klop sicer pogosto govoril o sanjski priložnosti za sodelovanje z Messijem, ki je zanj najboljši nogometaš vseh časov.

Argentinec, ki se je nedavno znašel tudi na robu slovesa od Barcelone, je bil v mesecih pod taktirko Setiena večkrat zelo kritičen do predstav članskega moštva, ki ga je, med drugim, označil tudi za "šibkega" in "nestanovitnega". Barcelona je sezono zaključila brez lovorik, saj je izpadla v polfinalu španskega pokala proti Athletic Bilbau, v španskem prvenstvu pa jo je prehitel večni rival Real Madrid.

'Zahtevnost v nogometu je dandanes brutalna'

"Res je, da so igralci, ki jih ni lahko voditi, med njimi Leo (Messi)," je za El Pais povedal Setien."Težko je, ko je nekdo vajen zmagovanja, in ko v njem to proizvaja nemir, ko tega ne dosežeš, ti to škoduje. Zahtevnost v nogometu je dandanes brutalna, on in ostali so s to potrebo po neprenehnem zmagovanju zasičeni. Moramo tudi upoštevati dejstvo, da je najboljši nogometaš vseh časov. Kdo sem jaz, da bi ga spremenil? Če so ga tam (v Barceloni, op. a.) sprejeli takšnega, kakršen je, tudi v več letih pa ga niso spremenili,"je nadaljeval Setien.

"Obstaja še druga plat, ki presega zgolj igralsko, to pa je težje voditi. Veliko težje. To je nekaj, kar imajo v sebi številni športniki, to pa smo videli tudi v dokumentarnem filmu Michaela Jordana. Vidiš stvari, ki jih ne pričakuješ. Zelo je zaprt vase in pokaže ti le stvari, za katere si želi, da jih vidiš. Ne govori veliko."

Navijači (in klub) so pomembnejši od vsega ostalega

Messi se je s klubom po Setienovem odhodu zapletel v odmevno prerekanje glede (ne)veljavnosti trenutne pogodbe, ki je do konca junija vsebovala tudi posebno klavzulo, s pomočjo katere bi jo lahko Argentinec predčasno razdrl. Tudi Setien je s pomočniki več tednov čakal na izpisnico, potem ko so ga odstavili kmalu po povratku iz Lizbone in kasneje zamenjali z nizozemsko legendo kluba Ronaldom Koemanom. Kljub temu je španski trener namignil na to, da je Messi v prepiranju s klubom pokazal premalo spoštovanja do navijačev in grba.

"Na milijone ljudi je, ki mislijo, da je Messi ali kateri koli drug igralec pomembnejši od kluba ali trenerja. Ta igralec je, tako kot ostali okoli njega, 14 let osvajal naslove, osvajal vse. Po mojem slovesu mi je bila jasna ena stvar, to pa je, da bi se moral v določenih trenutkih odločiti drugače, a nekaj je nad tabo: klub in navijači. Oni so nad predsednikom, igralcem, trenerjem. Njim dolguješ spoštovanje, moraš pa storiti tisto, kar najbolj ustreza klubu,"je dodal.

"Sicer pa je bila izkušnja pri Barceloni izjemna. Dobil sem priložnost izkusiti nekaj edinstvenega. Igralcem sem povedal, da še nikoli nisem bil v takšni slačilnici, v kateri so zbrani najboljši nogometaši na svetu,"je sklenil Setien.