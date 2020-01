Setien z vodstvom Barce na razpotju: kdo bo Suarezova menjava?

"Jasno je, da Barcelona ni znala primerno postopati pri tej menjavi trenerja. Delovali so malce naivno in morda nespoštljivo do Valverdeja. Nikoli ni pozitivno začeti s pogajanji z novim trenerjem, ko aktualni še opravlja svoje delo," je ravnanje nekdanjih delodajalcev kritiziral eden največjih nogometašev v zgodovini kluba, Brazilec Rivaldo. "Menim, da so Setiena pripeljali zato, ker jim po poskusih pri Xaviju in (Ronaldu) Koemanu ni preostalo nič drugega. Ne bi imelo smisla, da bi Valverde po vseh teh dogodkih ostal, zato so morali izbrati tretjo opcijo," je nadaljeval, o Setienu pa dodal: "Zdi se, da je dober trener. Rezultati pa bodo odločali o njegovi prihodnosti. Nikoli ni treniral tako velikega kluba, kakršen je Barcelona, to bo zanj nova izkušnja. Kakorkoli pa veliko ne more izgubiti, pričakovanja navijačev Barcelone ne bodo velika, saj še nikoli ni osvojil nobenega naslova. Gre za začasno, domačo rešitev. Ima dober ugled v državi, a nobene relevantne zgodbe v velikih klubih. Ne bo delal pretiranih težav, če bo morala Barcelona spet menjati trenerja. Mora se zavedati, da bo moral takoj narediti vtis na ekipo, sicer bo hitro zapustil klub, saj mu njegov življenjepis ne zagotavlja ničesar. Ne dovoljuje mu niti najmanjše napake."