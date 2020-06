Setien z vsemi topovi na Majorko: Messi in Suarez nared od prve minute

Špansko prvenstvo se je z uvodnim seviljskim derbijem, ki ga je na domačem stadionu proti Real Betisu v četrtek dobila Sevilla (2:0), v petek nadaljevalo z valencijskim derbijem med Valencio in Levantejem. Na Mestalli, prizorišču zdaj že famozne povratne tekme osmine finala Lige prvakov med Valencio in Atalanto (Josip Iličić je ob zmagi s 4:3 dosegel vse štiri gole za italijanskega prvoligaša), je Levante z enajstmetrovko Gonzala Melera globoko v sodnikovem podaljšku uspel remizirati s favoriziranimi "netopirji" (1:1). Ti so v 89. minuti proti gostom, ki so od 74. minute igrali brez izključenega Rogerja, povedli z golom Rodriga Morena. Rezultat iz Granade, kjer je istoimenski prvoligaš premagal Getafe (2:1), je razveselil Atletico Madrid s slovenskim čuvajem mreže Janom Oblakom. Getafe, Atleticov metni tekmec, je ob Real Sociedadu do prekinitve prvenstva najresnejši izzivalec rdeče-belih v lovu na vozovnice za sezono 2020/21 v Ligi prvakov. Djene Dakonam z avtogolom v 70. in Carlos Fernandez z zadetkom v 79. minuti sta pokopala modre v Andaluziji, kjer je ekipa, ki si je prek nizozemskega prvaka Ajaxa izborila tudi napredovanje v osmino finala Lige Evropa, sicer dobila prvi polčas z golom Davida Timorja (20. minuta). Getafe (46 točk) je na lestvici ostal peti, s tekmo manj je četrti Real Sociedad (46), šesti pa prav tako s tekmo manj Atletico (45). Daleč ni kljub remiju niti sedma Valencia (43).