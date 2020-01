Setien: Za mnoge je rezultat dovolj, toda jaz sem do sem prišel z drugačnim razmišljanjem

"Vse se je zgodilo tako zelo hitro, tako da imam kar težave s privajanjem na trenutni položaj. Ko sem se zbudil, sem moral ozavestiti, da sem res trener Barcelone. To ne more biti res!" se je torkovega ustoličenja spomnil Quique Setien, ki je na klopi FC Barcelone zamenjal Ernesta Valverdeja. Ta ni izpolnil pričakovanj vodstva kluba, zato je moral predčasno spakirati kovčke – sodu je dno izbil zadnji poraz v polfinalu španskega superpokala z Atletico Madridom.

"Dan, ko sem se predstavil kot trener Barcelone, je bil čudovit. Eden najbolj srečnih dni v mojem življenju, na telefonu mi je ostalo še 600 sporočil, ne morem odgovoriti vsem," je nadaljeval Setien. Ta poseduje precej nogometnega znanja, spreten pa je tudi z besedami, kar je dokazal tudi na predstavitveni novinarski konferenci. Tam je dokazal, zakaj se ga je tekom kariere prijel vzdevek Učitelj(El Maestro).

"Za mnoge je rezultat dovolj. To spoštujem, a do sem sem prišel, ker sem razmišljal drugače. Vedno mi je všeč, če moje ekipe igrajo dobro, to je edini način, zaradi katerega lahko odidem domov zadovoljen," je jasen Setien. "Zaradi navijačev bom zadovoljen s tremi točkami, če zmagamo z 1:0, ne da bi si to zaslužili. Toda domov bom odšel slabe volje, saj se moraš na igrišču počutiti dobro in stvari dobro izpeljati. Če ti bo to uspelo, boš imel bistveno več možnosti za zmago," je še pojasnil Kantabrijec na klopi Barcelone. Ta sicer ni bil prva želja vodstva Barcelone, ki je naglas želela ustoličiti nekdanjega vezista Xavija Hernandeza. Ta je ponudbo blaugrane odbil, ker meni, da je za tako pomemben korak v njegovem življenju še prezgodaj.

Setien je strasten ljubitelj nogometa, ki ga je imel priložnost dodobra spoznati že kot aktivni nogometaš. "Še vedno sem nogometaš, čutim enako strast do igre in vedno mi je bilo všeč v vlogi nogometaša. Še vedno igram v veteranski ekipi na plaži in imam svoje prijatelje. Strah me je tega, da bi se poškodoval in ne bi mogel več igrati," je ljubezen do nogometa dodatno ponazoril 61-letnik, ki je v preteklosti vodil precej manj zveneča imena, kot je Barcelona. Sedel je na klopi Betisa in Las ter nekaterih drugih manj znanih klubov na Iberskem polotoku.