Ševčenko bo pomagal pri zbiranju sredstev za obnovo Ukrajine

Andrij Ševčenko bo pomagal zbirati sredstva, ki bodo porabljena za obnovo države po oboroženem napadu Rusije. Nekdanji nogometaš, pred kratkim pa trener ukrajinske reprezentance in italijanskega kluba Genoa, se je v sredo v Kijevu srečal z Volodimirjem Zelenskim in postal prvi ambasador fundacije UNITED24, ki bo zbirala sredstva od donatorjev.

"Andrij je s svojim delom in športnimi dosežki pridobil ogromno zaupanje v mednarodnem prostoru," je na svojem Telegram profilu zapisal ukrajinski predsednik.

"Zdaj ima novo poslanstvo - povedati svetu o dogodkih v Ukrajini in svoj vpliv uporabiti za zbiranje mednarodne pomoči. Prepričan sem, da vam bo uspelo," je ukrajinski predsednik pozval Ševčenka, ki velja za najboljšega nogometaša v zgodovini Ukrajine.

"Postal sem prvi ambasador platforme za zbiranje sredstev UNITED24, ki jo je začel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski," je Ševčenko zapisal na Instagramu.

"Odpotoval sem iz Londona v Kijev, da bi se osebno srečal z njim. Že vrsto let zastopam Ukrajino v mednarodni nogometni areni. Danes, ko mojo državo razdira vojna, je moja prioriteta pomoč Ukrajini, ne nogomet. Vse pozivam k donaciji."

"Vsa sredstva bodo takoj usmerjena na račun Narodne banke Ukrajine. Donirate lahko za razminiranje Ukrajine, nekomu rešite življenje z donacijo za zdravstvene potrebe ali obnovo vrtca ali mostu," je zapisal Ševčenko.

Za reprezentanco je igral 111-krat in dosegel 48 golov. Pred odhodom v tujino je zastopal barve Dinama Kijeva. Po igralski karieri, ki jo je sklenil julija 2012, je Ševčenko najprej sedel na klop domače reprezentance kot pomočnik trenerja, julija 2016 pa je postal še selektor in izbrano vrsto popeljal do četrtfinalnega nastopa na lanskem evropskem prvenstvu.