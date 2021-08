Ševčenko ni več selektor Ukrajine, Arnautović v Bologno

Toda Andrej Ševčenko je kljub zgodovinskemu uspehu danes potrdil, da ne bo podaljšal pogodbe. "Danes se je iztekla moja pogodba z ukrajinsko zvezo. Pet let sem preživel z reprezentanco," je na Instagramu zapisal nekdanji nogometaš kijevskega Dinama, Milana in Chelseaja.

Andrej Ševčenko je bil selektor kar pet let

"S trdim delom smo dokazali, da znamo igrati moderen nogomet. Hvaležen sem predsedniku zveze in izvršnemu odboru za priložnost. Prav tako sem hvaležen vsakemu igralcu in vsakomur, ki je bil del te ekipe. Prav tako hvala tudi navijačem za pohvale in kritike," je še zapisal Ševčenko.

Bologna potrdila prihod Arnautovića

Italijanski prvoligaš Bologna je uradno potrdil prihod avstrijskega reprezentančnega napadalca Marka Arnautovića. Ta je nazadnje igral za kitajski SIPG iz Šanghaja, po podatkih Transfermarkta pa so Italijani zanj plačali tri milijone evrov. Dvaintridesetletni Avstrijec je v karieri igral za številne klube, med drugim tudi za West Ham, Stoke City, Werder Bremen, Twente in Inter.