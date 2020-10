Ševčenko po prvi (zgodovinski) zmagi nad Španci: To ni presenečenje

Kljub temu, da je še nekaj ur pred tekmo Ukrajine s Španijo veljalo, da si bo srečanje na Olimpijskem stadionu v Kijevu lahko ogledalo približno 30 odstotkov gledalcev (kapaciteta stadiona znaša 70.050 sedežev), je v zadnjem trenutku na nagovor tamkajšnjega Nacionalnega inštituta za javno zdravje prišlo do spremembe. Namesto okoli 23.000 gledalcev, kar znaša slabih 30 odstotkov kapacitete stadiona, si je obračun na koncu ogledalo le 15-odstotkov tistih, ki so kupili vstopnico za ogled tekme. To je, jasno, povzročilo nekaj (pričakovanega) negodovanja s strani preostalih 15-odstotkov ljudi, ki so si za ogled tekme prav tako priskrbeli vstopnico (več v zgornjem videu).

"Čeprav smo bili marsikomu v posmeh zaradi zadnjih dveh visokih porazov (poraz s Španijo v Madridu pred mesecem dni z 0:4 in poraz na prijateljski tekmi s Francijo v Parizu z 1:7, op. p.), smo tokrat dokazali, da je značaj ukrajinske reprezentance precej močnejši. Zato ta zmaga zame ne predstavlja večjega presenečenja, saj smo bili nagrajeni za taktično zrelo in borbeno igro," je v prvem odzivu po veliki zmagi na Olimpijskem stadionu v Kijevu dejal nekdanji izvrstni napadalec AC Milana in londonskega Chelseaja, danes pa selektor ukrajinske izbrane vrste, Andrej Ševčenko. Kljub konkurenčnosti njegovih izbrancev v skupini 4 Lige A pa se Ševčenko zaveda realne slike moči.



"Vemo, da si Nemčija in Španija od začetka prizadevata za osvojitev enega od prvih dveh mest v skupini, kar bi jima omogočilo nastope v izločilnih bojih. Naš primarni cilj pa je ohranitev statusa "A-ligaša,"dodaja priljubljeni "Ševa". A glede na trenutno stanje na lestvici (do konca rednega dela sta ostala še dva tekmovalna kroga), bi se ob srečnem razpletu Ukrajincem lahko ponudila možnost celo za kaj več od tretjega mesta v skupini in s tem obstanka med elito v Ligi narodov.