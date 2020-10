Ševčenkova četa na kolena spravila Luis Enriquejevo Španijo

Ukrajinci so po dveh zaporednih porazih (Nemčija in Španija) le uspeli strniti svoje vrste in tokrat so že spominjali na reprezentanco, ki je bila neporažena kar dvanajst tekem (prav Španci so septembra končali izvrsten ukrajinski niz). Tokrat so Furii oddolžili za poraz v Madridu, ko je Španija slavila s kar 4:0 (že ob polčasu je bilo 3:0). Edini zadetek na tekmi je iz hitre akcije v 76. minuti zabil Viktor Ciganov, ki ga je s krasno podajo lepo zaposlil Andrij Jarmolenko.

Pod nemške zadetke so se podpisali vsi trije udarni napadalci – Timo Werner, Kai Havertz in Serge Gnabry, za gole Švice pa sta poskrbela napadalec hrvaškega Dinama Mario Gavranović in soigralec Josipa Iličića pri Atalanti Remo Freuler. Gavranović, sicer rojeni Švicar hrvaških korenin, je za varovance Vladimirja Petrovića zadel dvakrat.

V skupini 1 lige C sta se Azerbajdžan in Ciper razšla z 0:0, Črna Gora pa je po treh zmagah izgubila, in sicer proti Luksemburgu z 1:2, ki ima zdaj enak točkovni izkupiček kot današnji tekmec. Sodnik je sicer pokazal tri rdeče kartone, dva na domači strani. V skupini 1 lige D je Malta zmagala v Latviji z 1:0, vodilni Ferski otoki pa so z 2:0 odpravili Andoro. V skupini 2 te lige sta Lihtenštajn in San Marino igrala 0:0.

Slovenija bo v ligi C in skupini 3 v sredo zvečer igrala tekmo v Kišinjovu z Moldavijo.

Liga narodov, izida lige A, skupina 4:

Ukrajina- Španija 1:0 (0:0)

Cigankov 76.

Nemčija - Švica 3:3(1:2)

Werner 28., Havertz 55., Gnabrry 60.; Gavranović 5., 57. Freuler 26.

liga C, skupina 1:

Azerbajdžan - Ciper 0:0

Črna gora - Luksemburg 1:2 (1:1)

liga D, skupina 1:

Latvija - Malta 0:1(0:0)

Ferski otoki - Andora 2:0 (2:0)

liga D, skupina 2:

Lihtenštajn - San Marino 0:0