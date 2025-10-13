Svetli način
Nogomet

Evropa še brez moštva na SP

Bratislava, 13. 10. 2025 22.59 | Posodobljeno pred 14 dnevi

STA , M.J.
Končan je drugi od treh ciklov kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2026. Francija in Švica nista izkoristili priložnosti, da bi postali prvi evropski reprezentanci z vozovnicama za svetovno nogometno prvenstvo 2026. Obe sta v gosteh iztržili zgolj točko; Švicarji v Ljubljani, Francozi pa v Reykjaviku.

Nick Woltemade
Nick Woltemade FOTO: Profimedia

Švica je igrala 0:0, Francija pa 2:2. Islandija je povedla v 39. minuti, izenačila pa je v 70. Strelca za Francijo sta bila Christopher Nkunku (63.) in Jean-Philippe Mateta (68.). Na drugi tekmi v slovenski skupini B je Kosovo z zadetkom Fisnika Asllanija v 32. minuti premagalo Švedsko, kar pomeni, da ima pred zadnjima dvema tekmama novembra Švica deset točk, Kosovo je drugo s sedmimi, Slovenija na tretjem mestu ima tri, Švedska pa je pri točki. Slovenija bo 15. novembra gostila Kosovo, 18. novembra pa jo čaka gostovanje na Švedskem.

Severna Irska vs Nemčija
Severna Irska vs Nemčija FOTO: Sofascore.com

Pomembni zmagi v gosteh sta zabeležili Nemčija in Belgija. Prva je slavila na Severnem Irskem z zadetkom Nicka Woltemadeja, Belgija pa je bila boljša od Walesa s 4:2. Treh točk so se veselili še Slovaki, ki so doma pričakovano ugnali Luksemburg (2:0), ter Ukrajina proti Azerbajdžanu (2:1), z remijem 1:1 pa se je končala tekma med Severno Makedonijo in Kazahstanom.

Wales vs Belgija
Wales vs Belgija FOTO: Sofascore.com

Znanih je 22 od 48 reprezentanc, ki bode nastopile na turnirju od 11. junija do 19. julija 2026. Poleg gostiteljev SP 2026, Kanade, Mehike in ZDA, so si vozovnico že zagotovile Japonska, Nova Zelandija, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordanija, Avstralija, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunizija, Egipt, Alžirija, Gana in Zelenortski otoki.

