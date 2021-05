Severna Koreja se je odpovedala kvalifikacijam za SP 2022

Pravljično leto 1966

Severna Koreja je sicer doslej dvakrat zaigrala na svetovnih prvenstvih. Leta 1966 je na turnirju v Angliji šokirala celoten svet, ko se je prebila v četrtfinale, v prvem delu pa je z 1:0 ugnala celo slovito in favorizirano Italijo. V četrtfinalu jo je nato izločila Portugalska na čelu s slovitimEusebiem, čeprav so Severni Korejci po 25. minutah vodili že s 3:0.

Drugi nastop je država na korejskem polotoku dočakala leta 2010 v Južni Afriki, kjer je pristala v skupini smrti skupaj z Brazilijo, Portugalsko in Slonokoščeno obalo. Na prvi tekmi proti izbrani vrsti "Selecaa" so drago prodali svojo kožo, ko so izgubili le z 2:1, na zadnjih dveh tekmah pa so prejeli kar deset zadetkov. Sedem proti Portugalski in tri proti Slonokoščeni obali, dosegli niso nobenega.